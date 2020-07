Sonic Youth comparten su From The Basement de 2007

Seguimos echando mucho de menos a Sonic Youth, separados en 2011 y desde entonces dispersados en sus diferentes carreras en solitario, a saber Thurston Moore, Lee Ranaldo, Steve Shelley o la icónica Kim Gordon con su banda Body/Head junto a Bill Nace o en solitario.

A pesar de no existir, los norteamericanos siguen lanzando reediciones de algunos de sus álbumes o conciertos especiales. Hace algunos meses, durante confinamiento impuesto por la pandemia que nos asola, liberaron doce conciertos clásicos a través de Bandcamp ahora nos llega su paso por el icónico programa From The Basement, en el que aparte de Sonic Youth han pasado artistas de la talla de The White Stripes, Radiohead, Albert Hammond Jr., Beck, Jarvis Cocker, Sonic Youth, PJ Harvey, Mark E Smith, Red Hot Chill Peppers, Feist, Thundercat, José González, Gnarls Barkley, Iggy Pop and The Stooges, Fleet Foxes, The Raconteurs, Band of Horses, Queens of the Stone Age y muchos otros.

La actuación de Sonic Youth en este espacio data de 2007 e incluye las canciones:

The Sprawl

Incinerate

Hey Joni

Jams Run Free

Pink Steam