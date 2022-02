Superlove lanzaran su debut el próximo mes de abril

Superlove ha anunciado su álbum debut Colours que se lanzará el 1 de abril de 2022 a través de Rude Records.

El viaje que condujo a este disco los ha visto equilibrar todos sus intereses musicales, yendo de puerta en puerta, empapándose de todos los sonidos, desde música lounge de jazz hasta rock abrasador y EDM pulsante.

“Es una gran celebración de la música. Sabíamos que podíamos escribir diez grandes canciones de rock, pero no puedo pensar en nada menos interesante. Cada canción es completamente diferente. Amamos el pop, amamos el indie, amamos la música pesada. Adoramos todos los géneros que hemos cubierto. No seríamos capaces de hacerlo con confianza si no estuviéramos realmente interesados”.

Cada parte de Colours es un álbum hecho por personas que crecieron en un mundo de reproductores de MP3, descargas ilegales e intercambio de canciones con amigos en el patio de recreo a través de infrarrojos. Ecléctico pero nunca claustrofóbico, ve a Superlove haciendo lo que quiere, independientemente del género y combinando esas emociones líricas con la noción de los colores que las acompañan.

Acaban de sacar a la luz “Colours”, la canción que le da título y su correspondiente videoclip.

Escucha ‘Colours’ de Superlove