¿Vuelven Elastica? Un mensaje en sus redes hace saltar las alarmas

Elastica ha dado señales de actividad por primera vez en 25 años, alimentando los rumores de un posible regreso y provocando un terremoto este fin de semana.

La banda liderada por Justine Frischmann, nació en 1992 tras la salida de la cantante y el batería Justin Welch de Suede, fue uno de los nombres clave del britpop gracias al éxito de su debut Elastica (1995), que se convirtió en el álbum debut más rápidamente vendido de la historia del Reino Unido en aquel momento. Sus sencillos «Connection» y «Walking Up» son himnos del movimiento y aún resuenan.

Tras publicar The Menace en 2000, un disco marcado por los conflictos internos y los cambios de formación, el grupo desapareció poco después. Fue en 2020 cuando entrevistamos a su batería para hablar de los 25 años de carrera en una entrevista que puedes leer en este enlace.

Ahora, Elastica ha compartido una imagen en sus redes sociales acompañada del mensaje «¿Nos habéis echado de menos?» y ha adelantado que llevan tiempo trabajando «entre bastidores» en «cosas emocionantes». Aunque no han confirmado si se trata de un nuevo álbum, una gira o cualquier otro proyecto, el anuncio apunta a un esperado regreso de una de las bandas más emblemáticas del britpop.

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