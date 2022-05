Tercer single para Totally Enormous Extinct Dinosaurs

Totally Enormous Extinct Dinosaurs, proyecto de Orlando Tobias Edward Higginbottom, está de vuelta con su primer álbum en diez años, When The Lights Go, que se publicará en julio de 2022.

Hoy conocemos el tercer avance del disco, “The Sleeper”, una balada de cuatro minutos que es una mirada a las difíciles emociones del amor y las relaciones.

“The Sleeper” llega tras “Blood In The Snow” y “Crosswalk” y presenta un conmovedor piano y vocales que se presentan desnudas y en bruto, con convencimiento. El final instrumental es una reminiscencia del sonido gospel y R&B, lleno de soul pero también difuso, e increíblemente pesimista. Grabado cuando Orlando era más joven, “The Sleeper” inicialmente fue tomado como lo que él llama ‘canción de amor’. Después de muchos años de crecer y madurar, al mirar atrás, se ha dado cuenta que el tema es algo completamente diferente, un grito desesperaro de ayuda de alguien que se siente no merecedor del amor.