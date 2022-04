Totally Enormous Extinct Dinosaurs lanza otro tema, ‘Crosswalk’

Totally Enormous Extinct Dinosaurs, proyecto de Orlando Tobias Edward Higginbottom están de vuelta con el que será su nuevo disco en 10 años.

When the Lights Go, grabado en su mayoría en el estudio de Orlando en Los Ángeles, es su primer álbum desde el aclamado Trouble de 2012. Este nuevo álbum marca un cambio de sonido, definido por todos los sucesos de los últimos años. Un trabajo que incluye la composición de canciones, baladas y una estética centrada en el pop, compuesto de profundidad, sentimiento, narrativa y angustia – presentado de una manera atractiva, como solamente él puede.

Ahora presenta “Crosswalk”, que se mueve en un diferente engranaje, burlando el tono del álbum. Un choque satisfactorio entre la nostalgia del new wave y la perfección pop, creyendo en la repetición. Loops constantes Linn construyen la arquitectura de capas de Orlando donde florecen teclados distorsionados y cuchilladas orquestales, cubierto por una voz cubierta por una mezcla de apatía y entusiasmo. Unida a la romántica melodía de Orlando, en un crescendo que finaliza en un eufórico coro; es una canción que suena a cómo se siente la hora dorada en un festival.

Escucha ‘Crosswalk’ de Totally Enormous Extinct Dinosaurs