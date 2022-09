The 69 Eyes + Romanthica (Sala Shoko) Madrid 23/09/22

Aunque The 69 Eyes se formó en 1989 (hace treinta y tres años ya) los llamados “Vampiros de Helsinki” estaban de celebración por su treinta aniversario. Las fechas anteriores se tuvieron que posponer, por lo que la expectación en esta visita era máxima. Formados a finales de los 80´s como una banda muy en la onda del sleaze rock californiano, su estilo fue variando hacia lo que hoy denominan como “gothic rock”. Una simple etiqueta que, desde mi punto de vista, es solo a nivel estético y lírico – letras sobre vampiresas, terror, la noche etc. – porque al final siguen siendo una banda de rock & roll, cuasi sleaze y muy deudora del glam rock.

Abrían para ellos los barceloneses Romanthica, viejos conocidos de los finlandeses, a los que ya acompañaron en la gira del 2013. También auspiciados a menudo bajo el paraguas de la etiqueta “rock gótico”, los de Barcelona tienen multitud de registros musicales dentro del metal. Formados en el 2004 y forjados en muchísimos directos, es una formación a la que conviene ver sobre un escenario para disfrutar de ellos en su plenitud.

Me alegró mucho ver que la sala estuvo llena desde el principio para ver a Romanthica, algo poco habitual cuando hablamos de teloneros de unas estrellas como The 69 Eyes. La nutrida legión de fans de los catalanes, animaron desde el principio y corearon temas emblemáticos como: “Cuchillos de neón”, con la que nos trasportaron a los 80´s, “Mercurio”, o “Estrella fugaz. La voz de David Gohe se escuchó perfectamente, cabalgando sobre las guitarras, batería y líneas de bajo pregrabadas, que confirieron en algunos momentos un toque industrial al concierto. Concierto corto pero generoso en intensidad, que agradecieron desde principio a fin sus incondicionales.

Con un escenario a tope de la niebla artificial típica de la sala y muy acorde con lo que venía a continuación, saltaban al escenario el quinteto liderado por el vampiro mayor: Jyrki Linnankivi. Un tipo con una presencia imponente en sus dos metros, larga cabellera y cuidada estética. Como frontman experimentado que es no paró desde los primeros acordes de “Devils” con la que abrieron el set, para continuar con uno de sus últimos temas, perteneciente a su reciente E.P Drive (Atomic Fire Records 2022) y con el que recuperan sus mejores sonidos.

Como no era cuestión de dejar que su público cogiera aliento atacaron con “Cheyenna”, uno de los temas estrella de su ultimo larga duración West End (Nuclear Blast 2019). Una oda motera con un estribillo contagioso que puso a saltar a una sala ya repleta.

Y como The 69 Eyes decidieron hacer un set list completo, de esos en los que no se dejan prácticamente nada, continuaron con un clásico como “The Chair”. Estupenda canción muy significativa para sus fans más curtidos, ya que fue una de las canciones que supuso su definitiva transición del sleaze a todo el rollo gótico, allá por principios de los 2000.

Aunque la constante pose de los cinco miembros de la banda, con especial mención al guitarrista Timo sobre el que recae buena parte de responsabilidad del sonido en directo, puede parecer excesiva e incluso una broma, todo se despeja cuando suenan primeros acordes de “Drive” y te das cuenta de que son el puto rock&roll. Su último tema de este mismo año es un regreso por todo lo alto.

Aún tuvieron algún momento de piedad en forma de respiro con el respetable, con temas más pausados como: “Betty Blue” y “Sister of Charity”, hasta llegar a momentos muy álgidos con “Never Say Die” y un recuerdo a sus comienzos con “Mrs. Sleazy”. Las primeras filas ya eran una auténtica fiesta con amagos por parte de alguna fan para subirse al escenario.

Otros regalitos para los más entusiastas y fieles al imaginario de la banda, fueron “Feel Berlin” y “Brandon Lee” con la que cerraron hasta llegar a los obligados bises. La propina sonora perfectamente estudiada estuvo compuesta por: “Framed in Blood”, “Dance d´Amour” y su indiscutible super hit; “Lost Boys”.

En definitiva, un concierto redondo y que cumplió las expectativas de todos. No es de extrañar que en los últimos años The 69 Eyes hayan afianzado su estatus, no solo en el circuito europeo también en el difícil circuito norteamericano, a base de directos divertidos e incendiarios.

Gracias a la promotora Eclipse Group y a Alex Nooirax por las facilidades.

Fotos The 69 Eyes + Romanthica: Fernando del Río