The Blow Monkeys ofrecerán tres conciertos en nuestro país

The Blow Monkeys nos visitan el próximo mes de mayo. La banda, liderada por el vocalista y guitarrista Dr. Robert (Robert Howard), es conocida por su mezcla de soul, funk y pop, y como parte de ese movimiento denominado sophisti-pop (recuerda nuestro especial).

The Blow Monkeys surgieron en la escena musical de Londres en la década de 1980 y rápidamente ganaron seguidores gracias a éxitos como «Digging Your Scene», «It Doesn’t Have to Be This Way» y «Wait». La banda también se destacó por su apoyo a diversas causas sociales y políticas, incluyendo el movimiento contra el apartheid en Sudáfrica y la lucha por los derechos de los animales. La primera etapa de su carrera duró de 1981 a 1990, en la que entregaron cinco álbumes.

En 2008 volvieron a la vida y desde entonces, ha seguido activo, lanzando álbumes aclamados por la crítica como Feels Like a New Morning (2013) o If Not Now, When? (2015), el último de ellos es Journey to You (2021). La banda ha mantenido su compromiso y ha colaborado con artistas como Curtis Mayfield, Kym Mazelle y Cheb Khaled.

Toma nota de las fechas de The Blow Monkeys

10 de mayo 2023 – Madrid – Sala El Sol