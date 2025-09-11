The Mountain Goats tendrán nuevo disco en noviembre

The Mountain Goats anuncian su nada menos que vigésimo tercer disco, Through This Fire Across From Peter Balkan, que saldrá a la venta el próximo 7 de noviembre.

Producido por el multiinstrumentista de la banda Matt Douglas, el disco es un musical completo que se erige como el proyecto más conceptualmente detallado y musicalmente elaborado del catálogo en constante expansión de la formación. Cuenta con la participación de Tommy Stinson de The Replacements, la arpista Mikaela Davis, la figura del teatro musical Lin-Manuel Miranda y el nuevo bajista de la banda, Cameron Ralston.

“Había dieciséis hombres en un barco pesquero, pero solo tres sobrevivieron a la tormenta, y uno de ellos desapareció y se presume muerto. Eso nos deja a mí y a Peter Balkan, cuya salud se está deteriorando mientras sus visiones apocalípticas se disipan en la espuma de la orilla”, explica John Darnielle.

«Cuenta la historia de una pequeña tripulación que naufraga en una isla desierta, donde tres supervivientes —un narrador anónimo, el capitán Peter Balkan y Adam— se ven acosados ??por la escasez de recursos y visiones apocalípticas. Son relatos de supervivencia y desolación, brutalidad y ternura, sabiduría adquirida con esfuerzo y una gran compasión, detalles novelescos y coros expresivos y sin palabras que trascienden el lenguaje. En otras palabras, son canciones de Mountain Goats, que profundizan en una obra singular que abarca más de tres décadas».

Escucha ‘Armies of the Lord’ de The Mountain Goats