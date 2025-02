The Night Flight Orchestra nos visitarán en febrero

The Night Flight Orchestra vuelven a nuestro país en lo que será su próxima gira, prevista para el próximo mes de febrero de la mano de Madness Live! El pasado mes de noviembre pasaron por el Lion Rock Fest 2024 en León.

La banda sueca de hard rock surgió en el año 2007 como un proyecto paralelo de Soilwork, formación que compartían sus dos líderes, Björn Strid y David Andersson, quienes pensaron en nuevas aventuras durante una gira por EEUU.

Pronto les tendremos por aquí presentando las canciones de su próximo Give Us The Moon, que se publica el próximo 31 de enero. Seguro que sonarán también temas de su debut Skyline Whispers (2015), de Sometimes the World Ain’t Enough (2018) o de sus dos entregas de Aeromantic.

Toma nota de las fechas de The Night Flight Orchestra

4 febrero Groove (Portugalte)7 febrero Madrid Sala Mon 8 febrero Barcelona Sala Wolf

Entradas a la venta en este enlace.