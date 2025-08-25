The Pretty Reckless están de vuelta con ‘For I Am Death’

The Pretty Reckless vuelven a la actualidad después de acompañar a AC/DC en su reciente gira, y lo hacen con nueva música, un nuevo sencillo “For I Am Death”.

La canción marca el inicio de una nueva etapa para el grupo neoyorkino, de la que Taylor Momsen comenta: “Con ‘For I Am Death’ quiero que la música hable por sí misma, permitiendo que el oyente decida lo que significa para él. La interpretación puede coincidir con la mía o puede venir directamente del corazón de la audiencia.

De cualquier manera, me emociona ver lo que la gente tomará de ella y lo que significará para cada quien. Ah, y el rock and roll nunca morirá”.

La canción viene acompañada de un vídeo dirigido por Lewis Cater.

Escucha ‘For I Am Death’ de The Pretty Reckless