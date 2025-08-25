Lo último:
The Pretty Reckless
Noticia

The Pretty Reckless están de vuelta con ‘For I Am Death’

Redacción MZK

The Pretty Reckless vuelven a la actualidad después de acompañar a AC/DC en su reciente gira, y lo hacen con nueva música, un nuevo sencillo “For I Am Death”.

La canción marca el inicio de una nueva etapa para el grupo neoyorkino, de la que Taylor Momsen comenta: “Con ‘For I Am Death’ quiero que la música hable por sí misma, permitiendo que el oyente decida lo que significa para él. La interpretación puede coincidir con la mía o puede venir directamente del corazón de la audiencia.

De cualquier manera, me emociona ver lo que la gente tomará de ella y lo que significará para cada quien. Ah, y el rock and roll nunca morirá”.

La canción viene acompañada de un vídeo dirigido por Lewis Cater.

Escucha ‘For I Am Death’ de The Pretty Reckless

También te puede gustar

m ward

Escucha el nuevo disco de M. Ward

Redacción MZK

Sexta edición del Cultura Inquieta

Fidel Oltra
The Beatles

The Beatles celebran el 50 aniversario de Abbey Road

Redacción MZK
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien