The Wombats presentarán su nuevo disco en Barcelona

The Wombats regresarán a España con un concierto en Barcelona el próximo 12 de junio en Paral·lel 62, dentro de su gira internacional Oh! The Ocean Tour 2026.
La cita servirá para presentar en directo su último trabajo, Oh! The Ocean, su sexto álbum de estudio, donde la banda explora nuevas texturas sin perder su característico pulso melódico y energético, con temas como “Sorry I’m Late, I Didn’t Want To Come”, “Can’t Say No” o el más reciente “Holy Sugar”, incluido en su edición deluxe.
Un trabajo más introspectivo, con Matthew Murphy abordando cuestiones como la ansiedad o la búsqueda de equilibrio personal, en un sonido más orgánico desarrollado junto al productor John Congleton.
Toma nota:
12 de junio – Paral·lel 62 – Barcelona
Preventas:
SMusic: a partir del lunes 30 de marzo a las 12h
Live Nation: a partir del martes 31 de marzo a las 10h
Entradas a la venta: a partir del miércoles 1 de abril a las 10h en livenation.esy ticketmaster.es