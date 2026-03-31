The Wombats

The Wombats presentarán su nuevo disco en Barcelona

The Wombats regresarán a España con un concierto en Barcelona el próximo 12 de junio en Paral·lel 62, dentro de su gira internacional Oh! The Ocean Tour 2026.

La cita servirá para presentar en directo su último trabajo, Oh! The Ocean, su sexto álbum de estudio, donde la banda explora nuevas texturas sin perder su característico pulso melódico y energético, con temas como “Sorry I’m Late, I Didn’t Want To Come”, “Can’t Say No” o el más reciente “Holy Sugar”, incluido en su edición deluxe.

Un trabajo más introspectivo, con Matthew Murphy abordando cuestiones como la ansiedad o la búsqueda de equilibrio personal, en un sonido más orgánico desarrollado junto al productor John Congleton.

Toma nota:

12 de junio – Paral·lel 62 – Barcelona

Preventas: 

SMusic: a partir del lunes 30 de marzo a las 12h

Live Nation: a partir del martes 31 de marzo a las 10h

Entradas a la venta: a partir del miércoles 1 de abril a las 10h en livenation.esticketmaster.es

Cactus foto
31 de marzo de 2026
El grupo valenciano Cactus nos presenta su nuevo disco canción a canción
placebo
31 de marzo de 2026
Placebo avanzan su disco de canciones reimaginadas con 'Bruise Pristine'
Tigre y Diamante
31 de marzo de 2026
Muñeca Rusa y Tigre y Diamante se unen en 'Un buen momento'
White Denim
31 de marzo de 2026
White Denim nos visitarán el próximo septiembre
Cosechadora Universal
31 de marzo de 2026
Libro: Cosechadora Universal de John Darnielle (Aristas Martínez)
The Wombats
31 de marzo de 2026
The Wombats presentarán su nuevo disco en Barcelona
Aiko el Grupo
30 de marzo de 2026
Aiko el grupo vuelven en 'Modo sigilo'
Margarita quebrada
30 de marzo de 2026
Margarita Quebrada avanzan su nuevo disco con '2U'
Cervatana
30 de marzo de 2026
Cervatana estrenan 'Cap II: Amaltea IX'
Sr Chinarro
30 de marzo de 2026
Sr. Chinarro nos muestran la versión actualizada de 'Quiromántico'
30 de marzo de 2026
El reto de fotografiar un concierto (y cómo superarlo)
30 de marzo de 2026
Bella Festival 2026 llega con Lori Meyers, Sexy Zebras, Niña Polaca y más
