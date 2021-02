TMATNB abre la Sala Apolo para su nuevo videoclip

El trío de electrónica barcelonés TMATNB (The Morning After The Night Before), formado por Betu, Jandro y Marc, es uno de los proyectos de electrónica más apasionantes del panorama. Han creado su propio subgénero, que ellos denominan “electrónica de resaca”, definido a la perfección en primer EP titulado It’s Ok (Cycling Records), un trabajo que representa el tránsito emocional desde la entrada al club hasta la resaca del día siguiente.

Poco después del lanzamiento de su disco de debut llegó la pandemia, y desde entonces la vida social, las fiestas y los clubs ya no han vuelto a la normalidad. Por ello TMATNB han decidido rendir homenaje a esa sensación de salir de fiesta y volver de madrugada en su nuevo single, “Rolling Eyes”, primer adelanto de su segundo EP, con un impresionante videoclip que homenajea a la Sala Apolo y la cultura club. El vídeo ha sido dirigido por Karabot en la propia sala Apolo de Barcelona. En él vemos a una chica, la bailarina y actriz Marta Ros, con toda la sala para ella.

Durante 2021 TMATNB también lanzarán su segundo EP, Cheat Meal, un trabajo que narra según ellos el remordimiento causado por todos esos placeres efímeros que se practican a menudo a pesar de saber que no son saludables, y que bebe de propuestas tan diversas como Moderat, Slowdive, Kelly Lee Owens o Jamie XX. Siempre con la premisa que caracteriza a la banda: explorar el estado de ánimo de la mañana después de la noche anterior.