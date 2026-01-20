Todo preparado para la visita de Kim Dracula, por primera vez en nuestro país

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La propuesta mutante de Kim Dracula llegará por primera vez a España durante este mes de enero. El artista australiano ha confirmado dos fechas en nuestro país dentro de la gira europea organizada por Route Resurrection Tours, el circuito de conciertos impulsado por el equipo de Resurrection Fest.

Con una identidad sonora que se mueve sin complejos entre el metal alternativo, el industrial, el jazz, el post-hardcore y la electrónica oscura, Kim Dracula se ha consolidado como una de las figuras más inclasificables surgidas en la escena alternativa en los últimos años.

Su directo, intenso y con toda la teatralidad que te puedas imaginar, es una de las principales bazas de una propuesta que rehúye etiquetas y apuesta por el impacto total. Tras su irrupción viral, durante la pandemia; a través de TikTok y la posterior consolidación de un repertorio propio, esta visita es una oportunidad para comprobar en directo cómo se defiende en el escenario el universo caótico y provocador de Kim Dracula y su música tan producida.

Las fechas son estas:

26 de enero de 2026 – Madrid, Sala Mon Live

27 de enero de 2026 – Barcelona, Razzmatazz 2

Entradas aquí