Kim Dracula + VOWWS (Sala Mon) Madrid 28/01/26

Madrid recibió una de esas propuestas que definen bien el estado actual del metal mutante y sin etiquetas posibles. Kim Dracula debutaba en nuestro país, dentro de su gira europea de la mano de Route Resurrection, y lo hacía con un concierto que fue tan fresco y estimulante como excesivo por momentos, reflejo fiel de una fórmula que vive del cruce constante de estilos.

Abriendo para la noche estuvieron VOWWS, dúo australiano asentado entre Sídney y Los Ángeles, conocidos por su rock industrial de ascendencia gótica y atmósferas opresivas y por haber girado con pesos pesados como Deftones o Gary Numan. Con un directo magnético, construyeron un clima denso, apoyado en bases electrónicas y guitarras minimalistas y en casi completa oscuridad, máxime cuando Rizz (vocalista, teclados y bases electrónicas) pidió a la segunda canción que no pusieran ni una sola luz frontal ¡Viva!, dejando así también a su compañero Matt James sumido en la oscuridad, igual que su “Death Pop”, como ellos mismos se definen.

No fue una actuación maximalista ni lo pretendía, más bien fue algo como de tensión sostenida, perfecta para allanar el terreno al de Tasmania. Un poco de lastima en el sentido de que VOWWS tienen material y bagaje suficiente como para sostener su propio set, o una gira como cabezas de cartel. Habrá que esperar.

Sala con buena entrada, aunque sin llegar a llenarse y unas primeras filas dominadas por un público joven, mayoritariamente femenino, en muchos casos caracterizado y maquillado al estilo del propio Kim Dracula, conviviendo con asistentes más veteranos; nu-metaleros de la vieja guardia, atraídos por un artista que bebe claramente de ese legado noventero, aunque lo pase por la inevitable cultura del meme del siglo XXI.

La puesta en escena arrancó con uno de los momentos más celebrados de la noche (si exceptuamos sus hits) mientras la banda ya ocupaba el escenario, Kim Dracula apareció por sorpresa desde las escaleras de la parte trasera de la sala, rompiendo la cuarta pared para deleite de los fans más entregados.

La banda sonó sólida, engrasada, sin apenas fisuras; hay elementos pregrabados, pero nada fuera de lo habitual en una propuesta que mezcla metal moderno, electrónica, trap y guiños pop. El problema (si se le puede llamar así) vino por el sonido, algo deficiente en las primeras filas, con voces y matices perdiéndose en la mezcla, algo que se repite más de lo que quisiéramos en esa sala.

Arrancando con un bloque compuesto por “Land of the Sun”, “My Confession” y la versión de Parkway Drive; “Romance Is Dead”, no hizo falta mucho más para meterse en el bolsillo a un respetable ya condicionado a rendirse a sus pies.

Kim Dracula lo apuesta todo a la hiper mezcla de metal extremo, jazz breaks, pop descarado, covers imposibles y cambios constantes de registro. Sobre el papel suena fascinante; en directo, durante tramos largos, tiene el peligro de ser ligeramente agotador. La sensación de estímulo constante acaba diluyendo el impacto de algunos temas propios, que hubieran funcionado mejor con más espacio para respirar.

Aun así, el público no bajó los brazos en ningún momento. Momentos como “Paparazzi” (Lady Gaga), “Careless Whisper” o la delirante versión del “Even Flow” de Pearl Jam fueron recibidos con euforia y comunión total con el artista.

Aun con sus excesos, Kim Dracula demostró tener un directo eficaz, una conexión evidente con su público y mucho potencial de crecimiento. Que no es un fenómeno al uso lo tenemos claro, emergió gracias a la “viralidad” de sus versiones de metal en redes como TikTok, donde sus interpretaciones fuera de lo común lo convirtieron en uno de los artistas más vistos fuera del mainstream australiano.

Si logra pulir la narrativa de su universo y equilibrar mejor su torrente de influencias, le vamos a ver muy pronto en recintos más grandes en Europa. En Madrid dejó la impresión de ser un fenómeno en pleno crecimiento, todavía desbordado por su propio cóctel sonoro, pero con motivos sobrantes para consolidarse más allá del “fenómeno viral de la era TikTokera”.

Fotos Kim Dracula + VOWWS: Fernando del Río