Valerie June – The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (Fantasy Records)

A veces el ritmo de los tiempos nos engulle, nos hace querer ser los primeros, llegar antes a las cosas. En el mundo de la “crítica musical” (cómo odio esa expresión) es incluso más acentuado que en otros ámbitos. Corremos como posesos para adelantarnos al resto en ser los listos que reseñan en primicia el disco importante de turno. Ese que nos hará recibir muchos me gusta, el tan ansiado clickbait. Al final, hacemos “críticas-hamburguesa” sin casi deglutir un producto que no lo olvidemos, es una pieza de arte.

Pues bien, yo con este me he tomado mi tiempo. Y me ha sentado fenomenal.

La trayectoria trazada por Valerie June desde su tercer álbum hasta el que nos ocupa, es la de una auténtica renovadora de la música afroamericana. Una de las grandes, además. Producido por el siempre solicitado Dan Auerbach, Pushing Against A Stone (2013) supuso la puesta de largo de una artista cuyas aptitudes ya apuntaban alto, pero aquí explotaron en un salto vertiginoso hacia las raíces del blues, el gospel y el soul, para a través de ellas, lanzar un estilo que bebiendo bien fuerte de todo ello, resultaba sin embargo totalmente genuino.

Con el siguiente, The Order Of Time (2017), la sofisticación de su propuesta se hizo más clara y personal. El disco se veía inundado de una espiritualidad que, enzarzada con la voz madurada en barrica de la de Memphis, comenzaba a dar pistas más que claras del gran tamaño de la artista a la que nos enfrentamos, algo que este The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers viene no sólo a confirmar, si no a certificar.

Con un productor que tira claramente hacia el pop como es el afamado Jack Splash (Kendrick Lamaar, Alicia Keys, John Legend…) la June parecía pretender distanciarse bastante de la música tan evidentemente sumergida en los cimientos del rhythm and blues que hacía hasta ahora. Y aparentemente, eso ha hecho. Su sonido se ha vuelto más pulcro, ornamentado y hasta barroco. No obstante, nada ha perdido su esencia. Buena muestra de ello, por supuesto, es esa maravilla deep soul al más puro estilo Memphis que se marca la cantante con una de esas grandes pioneras de la música negra a las que el tiempo injustamente ha cubierto de polvo.

Recuperada aquí con mucho acierto, la que fuera reina del soul sureño por derecho propio, nada menos que Carla Thomas, hace su aparición en un “Call me a fool”, que es uno de esos compendios de muchas cosas que no es capaz de hacer cualquiera. La tensión, el aura espiritual de esta canción que sirvió de adelanto al disco, da las claves de lo que, bien escuchado y dejado reposar, vamos descubriendo en él. Un trabajo que se va abriendo como un capullo para florecer de forma absolutamente exuberante en nuestros pabellones auditivos. Tanto esa, como otras soberbias piezas sazonadas de erudición musical pero con los pies bien puestos en el presente, conforman un álbum que presenta, como debe ser, todas las virtudes de su creadora.

Valerie June puede considerarse, como decíamos, uno de los principales adalides que podemos encontrar en el mundo hoy para ofrecer un producto que, sin abandonar la esencia de la música que reivindica, resulte creíble y no un mero ejercicio revivalista. Es algo que nos asalta en cuanto empieza a sonar “Stay”, la monumental pieza gospel que da entrada a un disco que no abandona ni un segundo su empeño en convencernos de que su autora nos entrega su corazón. Un trabajo -vuelvo a repetirlo las veces que haga falta- que merece dedicación para ser degustado en toda su grandeza. Así y sólo así, la enorme belleza que despliegan tanto las suntuosas “You and I” o “Smile”, como las más sencillas y acústicas (aparentemente) “Colors” o “Fallin’”, se aprecia en todo su esplendor. Ya no hay, como en anteriores discos, crudeza sureña ni enérgicos arrebatos de rhythm and blues. Es un disco meditativo, profundamente espiritual, que transmite precisamente eso: paz. Una verdadera joya a cargo de una artista verdaderamente poliédrica y sensacional, y uno de los discos, sin duda, más deslumbrantes de lo que llevamos de año. Tómense su tiempo con él, me lo agradecerán.

Escucha Valerie June – The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers