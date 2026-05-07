Viv And The Sect (Sala Hangar) Córdoba 05/05/26

El riesgo de embarcarse en una pequeña gira española, visitando locales de diversa índole acústica y en ocasiones prestigio relativo, sólo es compensatorio si las ganas y la aplicación máxima a la tarea superan a las expectativas. Encontrarte una noche neutra de martes en la sala Hangar y por obra y gracia del olfato infalible de El Colectivo, con la primavera exhibiendo sus caprichos y la sombra de la fiesta perpetua en el calendario, con una banda que llega desde México para hacer de dicho riesgo un pequeño triunfo (nunca mejor dicho, vista la apenas superada decena de almas que presenciaron el milagro), sólo es comparable al placer de darte un pequeño paseo de vuelta a casa y encontrar el ansiado refugio, otra vez, en las canciones. Las de Viv And The Sect, un quinteto de jóvenes músicos a quienes no asusta ninguna incursión transoceánica, cobran vida a través de su anclaje con una época anterior y no necesariamente peor. La psicodelia de la costa oeste americana, la disidencia del post hipismo y una clara orientación hacia los sonidos del garage primitivo al que regresan cuando les conviene los convierten en una cuadrilla ciertamente encantadora. Por convicción y convención, son varias las razones para recomendarlos.

Se permiten el lujo, pese a su demostrada ambición sonora y su rabiosa juventud, de grabar un disco cada nueve años y entregar temas tan vivos como sus intenciones agrupados en sencillos de dos caras, para hacernos partícipes de su estética vintage y el sonido de varias generaciones camufladas entre capas de órganos Farfisa, oropeles de fuzz guitarrero y voces enmarañadas por el humo de un bajo cimbreante y una batería sin ánimo de protagonismo, por mucho que Rombo de la Rosa haga las veces de portavoz y líder espiritual. Aleph Aguilar, Mario Anguiano, Francisco Mariner y Dan Castellanos le ponen ritmo, corazón y agallas a tonadas motorizadas como “El rey”, “No tengo miedo” (aquí haciendo rugir las guitarras tanto como sus principios se lo permiten), un “Hallelujah” que no es ni el de Cohen ni el de Buckley pero podría ser hijo de una aventura esporádica entre Los Brincos y The Seeds –era de recibo la cover, maracas incluidas, del clásico “Pushing too hard”-, “No creas” o el baño en las aguas manchadas por los pies pardos de Arthur Lee y sus Love titulado “Wake up”.

Si unos Tame Impala más cercanos al lumpen reflexionaran en voz alta les saldrían criaturas pensantes como “Easy love” o “I’m doing great”, sin perjuicio de soñar en tonos deslumbrantes con un hipotético teclado Teisco propiedad de Ray Manzarek o la fantasía multicolor de “Penny’s arcade”, abriendo su más fresca y última ventana al mundo discográfico. La momentánea mirada atrás con “Bleserone”, que al fin y al cabo es puro presente, el recuerdo a “El amor es un bicho”, el gran éxito, que por estos lares nadie sabe que lo fue, del colombiano Henry Nelson y el horizonte despejado, presagio de tiempos más limpios, de “Saturday night” completaron una presentación conmovedora por puro inesperada.

Como ellos mismos dicen en uno de los capítulos de II, el vinilo que sonó en casa media hora después de interiorizarlo en directo, la vida es extraña, y así hemos de aceptarla. Con sus injusticias, sus batallas y sus sorpresas, que son las que al fin y a la postre las que nos hacen amarla apasionadamente, aunque muchos se empeñen en hacerla un poco más amarga con maniobras solamente combatibles con pequeños y acogedores oasis cotidianos donde la música y la alegría de gozarla se erigen en esencia. En necesidad también, y en un rincón de México, como en muchos otros lugares, hay pinches cabrones que lo saben y lo interpretan de maravilla.