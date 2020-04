X – Alphabetland (Fat Possum Records)

Quien nos lo iba a decir que a estas alturas de la película volveríamos a escuchar un disco de uno de los grupos más conocidos de la escena punk de Los Angeles de finales de los 70 como fueron los X. En fin, tampoco un escenario de virus maligno lo hubiéramos imaginado ni en nuestros peores sueños distópicos. Pero mejor soñar con cosas más benignas.

X están de vuelta después de, agárrense, ¡veintisiete años! – y ¡treinta y cinco! con su line up original-, y tienes los santos bemoles de hacerlo en plena crisis Covid-19. Eso es aptitud punk en tiempos de confinamiento en donde los artistas tienen que acudir a las redes sociales para dar a conocer su material.

Este artefacto infalible de punk rock titulado Alphabetland (Fat Possum Records, 2020) se puede escuchar en su bandcamp ya que las copias físicas han volado a la velocidad del rayo, aunque cuando pase la pandemia la disquera hará, supongo, una nueva tirada. Y es que reencontrarse de nuevo con los cuatro componentes originales de X – Exene Cervenka, John Doe, Billy Zoom, y DJ Bonebrake– se ha saldado con un más que merecida genuflexión por parte de los fans.

Comenta Jon Savage -gran escritor y autor del excelente recopilatorio sobre la escena LA punk titulado Black Hole: Californian Punk 1977-1980 (Domino, 2010) que cuando se fue a la costa californiana se encontró con un ambiente fascinante, de pura energía; de música cuya fisicidad daban ganas de bailar, más que de dar botes arriba y abajo como era escuchar a los Sex Pistols. Un movimiento creativo que todavía no había sucumbido a las maniobras de las discográficas (y de managers manipuladores como Malcolm McLaren) con lo que permitía una libertad de movimientos, y un anclaje con la ética (estás bandas reaccionaban contra el aburguesamiento del punk rock que se estaba haciendo en NY) y estética del underground (en aquellos tiempos el fanzine Slash era el centro neurálgico donde se concentraba la mayoría de grupos). Para el recuerdo quedan grupos como The Germs, The Bags, Dead Boys, Germs, etc.

X se diría que, quizás, llegaron a más altas cotas de popularidad dentro de aquel germen de insubordinación sonora. Ellos ficharon por una multinacional y esto expandió su radio de acción. En este nuevo trabajo no esperen grandes novedades, pero ni falta que hace.

Trallazos de rock de guitarras rabiosas es lo que definieron su estilo, y aquí tenemos suficientes motivos para continuar adorando a la leyenda: “ALPHABETLAND”, “Water & Wine”, o “I Gotta Fever” beben del rock clásico de los 50 y del punk de Ramones, pero sin olvidarnos en lo que han influido todo este sonido a bandas míticas como Hüsker Dü, o al punk con acné de Green Day. Buen disco para bailar en el balcón mientras escuchas los aplausos.

