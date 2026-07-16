Alhautor suma una nueva edición con Parquesvr, Él mató a un policía motorizado,  VVV [Trippin'you] y más

El festival Alhautor 2026 celebra su séptima edición este verano, consolidándose como una de las citas culturales y musicales más especiales e íntimas del verano en Málaga.

El enclave de la Fjnca El Portón , en Alhaurín De La Torre, contribuye con su mágico emplazamiento y una acústica envidiable.

El festival destaca por mezclar raíces tradicionales, pop, indie y propuestas de la escena alternativa.

Toma nota de la programación de Alhautor

JUEVES 30 DE JULIO

Lole Montoya + Carmen Avilés

VIERNES 31 DE JULIO

Papá Levante, DeLasRosas y Esteban Bove se encuentran en una jornada de celebración y presente andaluz.

SÁBADO 1 DE AGOSTO

Parquesvr + VVV [Trippin’you] + Los Dominguito + Mondongo Boy, Raffael y Clyde.



DOMINGO 2 DE AGOSTO

EL MATO A UN POLICIA MOTORIZADO + Cristina Len + Retro Cassetta

Puedes adquirir las entradas para cada jornada en la web del festival: https://alhautor.com