Alhautor suma una nueva edición con Parquesvr, Él mató a un policía motorizado,  VVV [Trippin'you] y más

El festival Alhautor 2026 celebra su séptima edición este verano, consolidándose como una de las citas culturales y musicales más especiales e íntimas del verano en Málaga.
El enclave de la Fjnca El Portón , en Alhaurín De La Torre, contribuye con su mágico emplazamiento y una acústica envidiable.
El festival destaca por mezclar raíces tradicionales, pop, indie y propuestas de la escena alternativa.
Toma nota de la programación de Alhautor
JUEVES 30 DE JULIO
Lole Montoya + Carmen Avilés
VIERNES 31 DE JULIO
Papá Levante, DeLasRosas y Esteban Bove se encuentran en una jornada de celebración y presente andaluz.
SÁBADO 1 DE AGOSTO
Parquesvr + VVV [Trippin’you] + Los Dominguito + Mondongo Boy, Raffael y Clyde.
DOMINGO 2 DE AGOSTO
EL MATO A UN POLICIA MOTORIZADO + Cristina Len + Retro Cassetta
Puedes adquirir las entradas para cada jornada en la web del festival: https://alhautor.com