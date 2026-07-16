Ni Hao

La banda japonesa Ni-Hao!!! de gira por nuestros escenarios

La inclasificable banda japonesa Ni-Hao!!! vendrá a nuestro país este mes de julio con una gira organizada por Colectivo NuevaCosta, que llevará su explosivo directo a varias ciudades.

Formadas en Kioto a comienzos de los 2000, Ni-Hao!!! han construido una personalidad absolutamente única dentro de la escena underground japonesa. Ellas mismas definen su propuesta como «cheer punk», aunque su música escapa a cualquier etiqueta, combinando punk, noise, electrónica, free jazz, samplers y una desbordante voz que convierte cada concierto en una experiencia tan imprevisible como festiva.

El cuarteto, integrado por Red Ariko, Blue Yukari, Yellow Miwako y Purple Kaori, comenzó a llamar la atención internacional gracias al respaldo del compositor y saxofonista John Zorn, quien produjo y publicó sus primeros trabajos a través de su sello Tzadik. Desde entonces han mantenido una intensa actividad internacional, convirtiéndose en una banda de culto para los aficionados a las propuestas más inclasificables.

En los últimos años su música ha llegado además a públicos mucho más amplios. Su tema «Matsuri-Shake» fue utilizado por Rosalía como introducción de la gira Motomami, además de ejercer de acompañantes de Turnstile para la gira japonesa de estos.

Entradas en la web de la propia promotora

Fechas de la gira:

22 de julio. Sala El Sol, Madrid23 de julio. Kuivi Almacenes, Oviedo
24 de julio. Ciudad y sala todavía por confirmar, Galicia
28 de julio. Sala Niagara, Santander
29 de julio. Sabadaba, San Sebastián 

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