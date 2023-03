‘1001 Músicas – CaixaBank’ presenta su tercera edición con Dylan, Costello, 091, Suede y más

‘1001 Músicas – CaixaBank’ se presentó ayer en Madrid. El evento tendrá lugar del 2 al 23 de septiembre dentro del programa cultural musical ‘Septiembre en el Generalife’ del Patronato de la Alhambra y Generalife.

En su presentación celebrada en la sala Ágora del edificio ALL IN ONE de CaixaBank en Madrid, se ha podido comprobar que esta propuesta musical de sonidos poco habituales en el Conjunto Monumental de la Alhambra llega pisando fuerte y consolidándose en cada edición (este año se celebrará la tercera), que es acogida con enorme éxito por la crítica y el público.

El ciclo comenzará el 2 de septiembre (a excepción de la actuación de Bob Dylan, que será el 13 de junio y para el que se han agotado las entradas en pocos minutos) con un concierto acústico de Elvis Costello, acompañado por Steve Nieve, que llenará el Teatro del Generalife con su música. El siguiente fin de semana, el viernes 8 de septiembre, Ara Malikian se presentará en vivo y el sábado 9 será la personal y emotiva voz de Luz Casal la que llegará a Granada.

El tercer fin de semana de septiembre estará cargado de buena música: Andrés Calamaro tocará el viernes 14; los granadinos 091, el sábado 15; y Pablo López deleitará a sus fieles el sábado 16. El festival cerrará con broche de oro el fin de semana del 22 y 23 de septiembre con la presentación de los británicos Suede y el incombustible mago de la canción, Raphael. La belleza y el embrujo de la Alhambra hacen que nadie quede indiferente ante un escenario como este.

Los integrantes de 091, José Antonio García y Víctor García Lapido, que han participado en el acto de presentación, han querido agradecer a la organización su compromiso por la música y su apuesta por reivindicar la Alhambra como escenario para la música. «Estábamos deseando tocar aquí. En todos nuestros conciertos, cuando interpretamos nuestro tema ‘La Torre de la Vela’, la busco en el horizonte, pero esta vez, voy a poder casi tocarla con las manos», ha relatado García. Para una banda granadina como ‘Los Cero’, ocupar este escenario «es una oportunidad muy especial. El cartel de esta edición es una apuesta única para la música de nuestra ciudad».

Con esta tercera edición del programa cultural musical ‘Septiembre en el Generalife’, se refuerza el compromiso del Patronato de la Alhambra y Generalife con la cultura y el patrimonio como ejes para generar economía y riqueza en Granada y Andalucía, además de afianzar la oferta cultural del monumento granadino. La directora general del Patronato, Rocío Díaz, destaca que la Alhambra es un motor económico de Granada y que deben trabajar en propuestas que sean, además de un reclamo cultural, un revulsivo turístico para la ciudad, siempre de la mano del sector. «‘Septiembre en el Generalife’ nació hace tres años para convertirse en un referente internacional tanto por la calidad de sus propuestas como por el espacio en el que se desarrollan, la Alhambra, un espacio patrimonial excepcional»

Entradas para 1001 Músicas en la Alhambra

Entradas a la venta para los conciertos de Elvis Costello & Steve Nieve, Ara Malikian, Luz Casal, Andrés Calamaro, 091, Pablo López, Suede y Raphael en 1001 Músicas de la Alhambra en este enlace