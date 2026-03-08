11 Talk Talk, el especial telescópico con la historia de Talk Talk y proyectos paralelos

¡Ya está aquí el especial telescópico sobre Talk Talk! Entre vientos huracanados os he preparado un repaso por su evolución desde el neón ochentero hasta el silencio como único refugio.

Escuchamos canciones de sus cinco álbumes de estudio, el disco en directo, posibles influencias de coetáneos de los primeros 80, y los trabajos que han hecho sus miembros después de la separación del grupo, además del escalofriante único disco de Mark Hollis en solitario.

Escucha el especial telescópico con la historia de Talk Talk