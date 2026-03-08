Lo último:
Talk Talk
NoticiaPodcast

11 Talk Talk, el especial telescópico con la historia de Talk Talk y proyectos paralelos

Redacción MZK

¡Ya está aquí el especial telescópico sobre Talk Talk! Entre vientos huracanados os he preparado un repaso por su evolución desde el neón ochentero hasta el silencio como único refugio.

Escuchamos canciones de sus cinco álbumes de estudio, el disco en directo, posibles influencias de coetáneos de los primeros 80, y los trabajos que han hecho sus miembros después de la separación del grupo, además del escalofriante único disco de Mark Hollis en solitario.

Escucha el especial telescópico con la historia de Talk Talk

También te puede gustar

The Horrors estrenan una canción

Redacción MZK

Belle & Sebastian nos visitan

Maribel Martínez

TV On The Radio nos dan detalles de su nuevo disco

Redacción MZK
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien