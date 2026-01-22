Abierta la inscripción para participar en el ciclo AIEDeNuevo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Desde hace unos días y hasta el próximo 20 de febrero, se encuentra abierto el plazo de inscripción para participar en AIEDeNuevo, programa impulsado por la Sociedad de Artistas AIE que tiene como objetivo llevar la música en directo a salas de conciertos de toda España a través de artistas que publicaron trabajos originales antes de 1985 y que continúan en activo.

Una oportunidad para que artistas puedan presentar tanto los éxitos que forman parte de la memoria colectiva como nuevas creaciones. Una iniciativa que apuesta por dinamizar y enriquecer la oferta cultural de las salas y por reforzar el vínculo del público con la música popular de nuestro país, entendida como patrimonio artístico y banda sonora de varias generaciones.

El programa se desarrolla anualmente en colaboración con la Asociación Estatal de Salas de Música en Directo (ACCES) y cuenta con un proceso de selección a cargo de periodistas y gerentes de salas de reconocido prestigio. Los cuatro proyectos seleccionados realizarán una gira de cuatro conciertos por el territorio nacional, con el apoyo económico, de producción y de difusión de AIE, favoreciendo tanto la recuperación de recuerdos y experiencias como el descubrimiento de la historia de nuestra música por parte de nuevas audiencias.

Puedes inscribirte en este formulario.