Abierto el plazo para participar en la XLVI de los Premios Rock Villa de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto el plazo de inscripción para la XLVI edición de los Premios Rock Villa de Madrid, que permanecerá activo hasta el 27 de marzo a través de la web oficial del certamen.

Enmarcado en las Fiestas de San Isidro 2026 y con la colaboración de Radio 3 y la AIE, el concurso está dirigido a solistas y bandas de cualquier género, edad y procedencia dentro de España, con especial atención a la diversidad y al impulso del talento joven, femenino y madrileño. Como es habitual, las actuaciones y la entrega de premios serán retransmitidas por Radio 3.

En esta edición, el certamen recupera su formato original tras el paréntesis pandémico: los cinco finalistas seleccionados competirán en directo el 15 de mayo en los jardines de Las Vistillas. El Ayuntamiento mantiene una dotación de 11.000 euros en premios —6.000, 3.000 y 1.000 euros para los tres primeros clasificados, además de dos accésits de 500—, a los que se suman el Premio Generación Ya–Radio 3, que incluye la grabación de una actuación en Los Conciertos de Radio 3, y el Premio AIE al mejor intérprete, con acceso al ciclo AIEnRuta Artistas 2027.