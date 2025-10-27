Adam Green anuncia tres fechas en España

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Adam Green, que hace poco tuvo su propio tributo (Moping In Style) donde artistas como Regina Spektor, The Lemon Twigs, The Cribs o Devendra Banhart reinterpretaban sus temas, vuelve a España con tres fechas en Barcelona, Madrid y Valencia.

El músico neoyorquino repasará -el 3 de febrero en la Sala Upload de Barcelona y el 5 en el Loco Club de Valencia- sus canciones más queridas y presentará temas nuevos, con ese carisma entre el humor y la melancolía que lo ha convertido en un referente del indie. Su nuevo EP, Falling Around, es una muestra más de su habilidad para mezclar lo absurdo con lo emotivo, y suena a una nueva etapa más madura pero igual de libre.

A estas alturas, Green es mucho más que un músico: es poeta, cineasta y artista visual. Desde sus días con The Moldy Peaches hasta sus discos en solitario, ha construido un universo propio donde conviven ironía, romanticismo y un toque de locura creativa. Si alguna vez le has visto en directo sabrás que es algo imprevisible.

Y si alguien dudaba de su influencia, basta recordar el tributo , donde artistas reinterpretan sus temas, dejando claro que el espíritu de Adam Green sigue marcando a toda una generación.

Entradas para Madrid (Inverfest) aquí a la venta. Barcelona y Valencia a la venta en LiveNation.es y Ticketmaster.es.

Precios: desde 26€ (+ gastos de distribución)