Lo último:
Adam Green
DestacadaNoticiaSin categoría

Adam Green anuncia tres fechas en España

Redacción MZK

Adam Green, que hace poco tuvo su propio tributo (Moping In Style) donde artistas como Regina Spektor, The Lemon Twigs, The Cribs o Devendra Banhart reinterpretaban sus temas, vuelve a España con tres fechas en Barcelona, Madrid y Valencia.

El músico neoyorquino repasará -el 3 de febrero en la Sala Upload de Barcelona y el 5 en el Loco Club de Valencia- sus canciones más queridas y presentará temas nuevos, con ese carisma entre el humor y la melancolía que lo ha convertido en un referente del indie. Su nuevo EP, Falling Around, es una muestra más de su habilidad para mezclar lo absurdo con lo emotivo, y suena a una nueva etapa más madura pero igual de libre.

A estas alturas, Green es mucho más que un músico: es poeta, cineasta y artista visual. Desde sus días con The Moldy Peaches hasta sus discos en solitario, ha construido un universo propio donde conviven ironía, romanticismo y un toque de locura creativa. Si alguna vez le has visto en directo sabrás que es algo imprevisible.

Y si alguien dudaba de su influencia, basta recordar el tributo , donde artistas  reinterpretan sus temas, dejando claro que el espíritu de Adam Green sigue marcando a toda una generación.

Entradas para Madrid (Inverfest) aquí a la venta. Barcelona y Valencia a la venta en LiveNation.es y Ticketmaster.es.

Precios:  desde 26€ (+ gastos de distribución)

También te puede gustar

Of Montreal repiten en Barcelona

Redacción MZK

Sonorama Ribera 2025: Arde Bogotá, Franz Ferdinand o La Raíz, entre sus primeros nombres

Redacción MZK

Rufus Wainwright solidario

Redacción MZK
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien