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Sean Frutos avanza una nueva canción de su primer álbum en solitario

Sean Frutos, cantante, compositor y letrista de Second durante más de 27 años, sigue desvelando algunas de las canciones que formarán parte de su esperado primer álbum en solitario. Hace unos meses te presentamos en Muzikalia el primer avance, «Lo volvería a hacer». Esta semana ha llegado el segundo, una canción titulada «En la fuente». Un viaje al origen, a la pureza, a reinos remotos y paisajes emotivos. El mensaje, que lo que hagamos seguirá ahí cuando ya no estemos, queda reflejado en frases como «Cuando todo esto acabe, viviremos en canciones«.

Junto a Sean Frutos encontramos en su nuevo sencillo a Pablo Roda a la batería y a Madbel encargándose de los arreglos de piano, cuerdas y sintetizadores. La mezcla es obra de Lalo Gómez-Vizcaíno, la masterización ha estado a cargo de Miguel Ángel González (Black Box Mastering), mientras que el propio Sean junto a Jorge Guirao han producido la canción.

«En la fuente» se presenta con un vídeo realizado por Juan Alfonso Moreno en las inmediaciones del Faro de Cabo de Palos.

El primer disco en solitario de Sean Frutos está previsto para el mes de noviembre. Se titulará igual que su primer adelanto, Lo Volvería a Hacer. El 21 de noviembre tendrá lugar el concierto de presentación en el Teatro Circo de Murcia, con las entradas de preventa agotadas en pocos minutos.

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