Admire comparte ‘Loto’, otro tema de su debut
Admire publica “Loto”, un nuevo adelanto del que será su álbum de debut previsto para abril de 2026. El single, acompañado de un videoclip, profundiza en un retrato íntimo de la artista: un canto al renacer, la fe y la perseverancia, articulado con una voz cálida entrelazada con percusiones experimentales y una producción envolvente cercana al universo de Judeline, Ralphie Choo o Rosalía.
Artista integral —cantante, productora, compositora, coreógrafa, bailarina y actriz— Admire ha ido consolidando un discurso propio que fusiona dancehall y afrobeats con una sensibilidad experimental y una puesta en escena de fuerte carga coreográfica.
Su proyecto, totalmente autogestionado, la ha llevado a girar por Europa y a actuar en citas como Primavera Pro, Reeperbahn o Waves Vienna, además de obtener reconocimientos como YouTube Music 2024, el premio a Mejor Videoclip Nacional en el Granada Film Fest y el galardón PLAY WITH MUSIC 2025.
Paralelamente, continúa la difusión de su documental ADMIRE: Road to Apolo, estrenado en IN-EDIT 2025 y actualmente disponible en CaixaForum+, con pases programados en Vigo, Madrid, Alicante, Sant Cugat y Granada.