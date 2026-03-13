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Admire tiene nuevo single, 'Sefue'

Admire estrena “Sefue”, un single que aborda la autonomía personal y el empoderamiento emocional y llega tras canciones como «Loto«.

Entre el latin, el reggaetón alternativo y una marcada sensibilidad pop, la artista narra el proceso de romper con la dependencia afectiva, transitando desde la ruptura y la rabia inicial hacia una actitud afirmativa que convierte la herida en una fuente de fortaleza y recuperación de la propia voz.

En la canción, los ritmos urbanos se deconstruyen para sostener una narrativa honesta que utiliza el baile como vía de catarsis y liberación.

Artista integral —cantante, productora, compositora, coreógrafa, bailarina y actriz— Admire ha ido consolidando un discurso propio que fusiona dancehall y afrobeats con una sensibilidad experimental y una puesta en escena de fuerte carga coreográfica.

Su proyecto, totalmente autogestionado, la ha llevado a girar por Europa y a actuar en citas como Primavera Pro, Reeperbahn o Waves Vienna, además de obtener reconocimientos como YouTube Music 2024, el premio a Mejor Videoclip Nacional en el Granada Film Fest y el galardón PLAY WITH MUSIC 2025.

Este nuevo imaginario se trasladará pronto al directo: Admire actuará el 15 de abril en las jornadas profesionales MUM de Extremadura y el 17 de mayo en la Sala Laut de Barcelona dentro del ciclo Curtcircuit, donde promete un espectáculo que transforme ese discurso de liberación en una experiencia escénica intensa y envolvente.

Escucha ‘Sefue’ de Admire

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