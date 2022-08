Aerosmith anuncian una serie de conciertos inéditos por su 50 aniversario

Dentro de la celebración continua de su 50º Aniversario, Aerosmith anuncian el lanzamiento de 50 Years Live!: From the Aerosmith Vaults, una nueva serie de conciertos en streaming, un «bootleg oficial» de la banda con espectáculos en vivo multicámara inéditos de los vastos archivos personales de Aerosmith que estarán disponibles por una semana.

En 50 Years Live!: From the Aerosmith Vaults, el productor Steve Berkowitz, junto con los colaboradores de Aerosmith Tommy Higgins y John Bionelli, peinaron las archivos de la banda, desenterrando un tesoro de conciertos filmados grabados en los formatos originales de la época, cubriendo la historia de la banda a lo largo de las décadas. Con la ayuda de la directora y productora Jennifer LeBeau (Bob Dylan, Paul Simon), este metraje fue cuidadosamente transferido y convertido a digital para ayudar a preservar estos documentos históricos grabados.

Producido por Steve Berkowitz y Dennis Wolfe, la restauración de video y audio fue hábilmente conducida por Vanderquest UK y Formosa Sound, dando a estas actuaciones la más alta calidad visual y sonora posible y con toda la producción de las películas de conciertos supervisadas por Aerosmith.

Live From Comerica Park, Detroit, MI, 2003 (Estreno el 19 de agosto)

«Mama Kin» pone las cosas en marcha cuando Aerosmith irrumpe en Michigan el 7 de septiembre de 2003, en Comerica Park durante su Rocksimus Maximus Tour. Se incluyen clásicos como «Same Old Song And Dance» y «Walk This Way», así como «Jaded», «Love In An Elevator» y el sencillo ganador del premio GRAMMY® «Pink». Aerosmith pone fin a la increíble noche en una nube de confeti y una versión frenética de «Toys In The Attic».

Los aspectos más destacados de este programa están disponibles en el canal de YouTube de Aerosmith.

En vivo desde la Arena Ciudad de México, Ciudad de México, 2016 (Estreno el 26 de agosto)

Capturado en la Arena Ciudad de México en la Ciudad de México el 27 de octubre de 2016, este espectáculo se mejoró con el descubrimiento de las múltiples pistas originales que fueron agregadas y mezcladas por el ingeniero, John Ship. La banda no pierde tiempo en meterse en su ritmo mientras Steven Tyler se pavonea a través de clásicos como «Draw The Line» y «Rats In The Cellar», así como «Crazy» y su exitosa balada «I Don’t Want To Miss A Thing». Tras un medley de «You See Me Crying» y «Home Tonight», Tyler irrumpe en una interpretación poderosamente conmovedora de «Dream On», antes de llevar el espectáculo a un final explosivo con «Sweet Emotion».

Los aspectos más destacados de este programa que se agregarán al canal de YouTube de Aerosmith el 27 de agosto serán: «Crazy», «Dream On» y «I Don’t Want To Miss A Thing».

Además, Aerosmith – 1971: The Road Starts Hear (UMe) ahora está disponible a nivel mundial en CD y vinilo LP. Esta rara grabación de 1971 fue descubierta recientemente y solo estaba disponible como un cassette de edición limitada y lanzamiento de vinilo para el Record Store Day de 2021. Puedes conseguirlo AQUÍ.

Con cada show, la tienda en línea oficial de la banda también contará con una nueva colección de merchandising exclusivo que celebran cada década. La primera colección ya está disponible, AQUÍ.