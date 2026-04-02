AIEnRuta Artistas: conciertos de abril 1er Ciclo 2026

Sigue el 1er Ciclo 2026, de la XXXI Edición del circuito AIEnRuta Artistas, de nuevo una nómina diversa que recorre todo el mapa musical del país: Amor Líquido, Calequi y Las Panteras, Cholo Chicha, De Ninghures, Eladio y Los Seres Queridos, Escandaloso Xpósito, Isla Kume, Izaki Gardenak, Mad Martin Trio, Marisa Valle Roso, Marta Knight, Marte Lasarte, Melifluo, Nat Simons, Queralt Lahoz, Salvar Doñana, Süne, Terrae, The New Raemon & McEnroe y Victorias.

Todos ellos girarán por salas de pequeño y mediano formato de la península con el respaldo de AIEnRUTa-Artistas, un circuito impulsado por AIE que nació en 1995 y que, desde entonces, ha permitido a más de 1.000 artistas y grupos ofrecer más de 5.400 conciertos ante más de 600.000 espectadores.

A lo largo de tres décadas, el programa se ha consolidado como una herramienta clave para la visibilidad de nuevos talentos y para el fortalecimiento de un tejido cultural y económico vinculado a la música en directo en todo el territorio.

Toma nota de los conciertos de abril en AIEnRuta Artistas

09/04/2026IZAKI GARDENAKC.C. AURIENSEOVIEDO
09/04/2026MARTA KNIGHTLOCO CLUBVALENCIA
10/04/2026IZAKI GARDENAKCLAVICÉMBALOLUGO
10/04/2026QUERALT LAHOZIMPALA 2CÓRDOBA
11/04/2026CHOLO CHICHAHANGAR 48MADRID
11/04/2026IZAKI GARDENAKLA ROOMFERROL
11/04/2026VICTORIASLA LATA DE BOMBILLASZARAGOZA
12/04/2026CHOLO CHICHACREEDENCEZARAGOZA
12/04/2026IZAKI GARDENAKATURUXOBUEU, PONTEVEDRA
12/04/2026NAT SIMONSLA NAUBARCELONA
16/04/2026QUERALT LAHOZMALANDARSEVILLA
16/04/2026THE NEW RAEMON & McENROECLAVICÉMBALOLUGO
17/04/2026DE NINGHURESKUTXA KULTUR KLUBASAN SEBASTIÁN
17/04/2026ELADIO Y LOS SERES QUERIDOSUNIVERSONOROPALENCIA
17/04/2026MELIFLUOLA FÁBRICA DE CHOCOLATEVIGO
17/04/2026NAT SIMONSGIJON SOUND FESTGIJON, ASTURIAS
18/04/2026CALEQUI Y LAS PANTERASGIJON SOUND FESTGIJON, ASTURIAS
18/04/2026ELADIO Y LOS SERES QUERIDOSCIENTOCEROVALLADOLID
18/04/2026ISLA KUMETABERNA JJGRANADA
18/04/2026MARTE LASARTEEUSKAL ETXEABARCELONA
18/04/2026MELIFLUOTRIBECA LIVEOVIEDO
21/04/2026ANTÍA MUIÑOCTO LA MERCEDCADIZ
22/04/2026EL NIDOMONASTERIO DE LA VICTORIAPTO STA MARIA
24/04/2026ISLA KUMETEATRE EL MUSCIAL (CABANYAL)VALENCIA
24/04/2026NAT SIMONSCLANDESTINOALBACETE
25/04/2026NAT SIMONSEUTERPESANT JOAN D’ALACANT
25/04/2026THE RAPANTSTEATRE EL MUSCIAL (CABANYAL)VALENCIA
