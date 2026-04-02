AIEnRuta Artistas: conciertos de abril 1er Ciclo 2026

Sigue el 1er Ciclo 2026, de la XXXI Edición del circuito AIEnRuta Artistas, de nuevo una nómina diversa que recorre todo el mapa musical del país: Amor Líquido, Calequi y Las Panteras, Cholo Chicha, De Ninghures, Eladio y Los Seres Queridos, Escandaloso Xpósito, Isla Kume, Izaki Gardenak, Mad Martin Trio, Marisa Valle Roso, Marta Knight, Marte Lasarte, Melifluo, Nat Simons, Queralt Lahoz, Salvar Doñana, Süne, Terrae, The New Raemon & McEnroe y Victorias.
Todos ellos girarán por salas de pequeño y mediano formato de la península con el respaldo de AIEnRUTa-Artistas, un circuito impulsado por AIE que nació en 1995 y que, desde entonces, ha permitido a más de 1.000 artistas y grupos ofrecer más de 5.400 conciertos ante más de 600.000 espectadores.
A lo largo de tres décadas, el programa se ha consolidado como una herramienta clave para la visibilidad de nuevos talentos y para el fortalecimiento de un tejido cultural y económico vinculado a la música en directo en todo el territorio.
Toma nota de los conciertos de abril en AIEnRuta Artistas
|09/04/2026
|IZAKI GARDENAK
|C.C. AURIENSE
|OVIEDO
|09/04/2026
|MARTA KNIGHT
|LOCO CLUB
|VALENCIA
|10/04/2026
|IZAKI GARDENAK
|CLAVICÉMBALO
|LUGO
|10/04/2026
|QUERALT LAHOZ
|IMPALA 2
|CÓRDOBA
|11/04/2026
|CHOLO CHICHA
|HANGAR 48
|MADRID
|11/04/2026
|IZAKI GARDENAK
|LA ROOM
|FERROL
|11/04/2026
|VICTORIAS
|LA LATA DE BOMBILLAS
|ZARAGOZA
|12/04/2026
|CHOLO CHICHA
|CREEDENCE
|ZARAGOZA
|12/04/2026
|IZAKI GARDENAK
|ATURUXO
|BUEU, PONTEVEDRA
|12/04/2026
|NAT SIMONS
|LA NAU
|BARCELONA
|16/04/2026
|QUERALT LAHOZ
|MALANDAR
|SEVILLA
|16/04/2026
|THE NEW RAEMON & McENROE
|CLAVICÉMBALO
|LUGO
|17/04/2026
|DE NINGHURES
|KUTXA KULTUR KLUBA
|SAN SEBASTIÁN
|17/04/2026
|ELADIO Y LOS SERES QUERIDOS
|UNIVERSONORO
|PALENCIA
|17/04/2026
|MELIFLUO
|LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
|VIGO
|17/04/2026
|NAT SIMONS
|GIJON SOUND FEST
|GIJON, ASTURIAS
|18/04/2026
|CALEQUI Y LAS PANTERAS
|GIJON SOUND FEST
|GIJON, ASTURIAS
|18/04/2026
|ELADIO Y LOS SERES QUERIDOS
|CIENTOCERO
|VALLADOLID
|18/04/2026
|ISLA KUME
|TABERNA JJ
|GRANADA
|18/04/2026
|MARTE LASARTE
|EUSKAL ETXEA
|BARCELONA
|18/04/2026
|MELIFLUO
|TRIBECA LIVE
|OVIEDO
|21/04/2026
|ANTÍA MUIÑO
|CTO LA MERCED
|CADIZ
|22/04/2026
|EL NIDO
|MONASTERIO DE LA VICTORIA
|PTO STA MARIA
|24/04/2026
|ISLA KUME
|TEATRE EL MUSCIAL (CABANYAL)
|VALENCIA
|24/04/2026
|NAT SIMONS
|CLANDESTINO
|ALBACETE
|25/04/2026
|NAT SIMONS
|EUTERPE
|SANT JOAN D’ALACANT
|25/04/2026
|THE RAPANTS
|TEATRE EL MUSCIAL (CABANYAL)
|VALENCIA