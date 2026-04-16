Los Enemigos presentan 'Canciones chulas', avance de su nuevo disco

Los Enemigos presentan nueva música. La banda madrileña empieza a mostrarnos cómo sonará el sucesor del digno Bestieza (2020) con «Canciones chulas», tema que da título a su nuevo disco.

Los de Josele Santiago autor de la reciente autobiografía Desde el Jergón, Fino Oyonarte, Chema “Animal” Pérez y David Krahe, tendrán disco el próximo otolo y será publicado por Mushroom Pillow, tras más de dos décadas de autogestión.

Fieles a su identidad, Los Enemigos reivindican la esencia que emana de obras capitales como La vida mata, La cuenta atrás o Nada: canciones directas, cargadas de ironía, crudeza y un imaginario muy ligado al Madrid que les vio surgir como banda clave entre el final de la Movida y la eclosión alternativa de los noventa.

Escucha ‘Canciones chulas’ de Los Enemigos