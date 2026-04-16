Libro: Dorian - A Cualquier Otra Parte de Alex Serrano (Plaza y Janés)

Cuando empecé a leer este Dorian – A Cualquier Otra Parte (Plaza y Janés) vino a mi cabeza un extracto del libro que escribimos sobre Sr. Chinarro en el que Luque nos contaba: «Dorian, a los que recuerdo cuando empezaban y llegaron al Contempopránea con una Mercedes negra con un rótulo por fuera con el nombre de la banda en dorado, y pensé «Pero estos, ¿con quién han empatao si están empezando?» pero resulta que se hace así. El hábito hace al fraile. Te lo tienes que currar de verdad, y este no ha sido el caso de Sr. Chinarro». Y es que si algo ha caracterizado al proyecto de Marc, Belly, Bart y Lisandro desde que empezaron, es la seriedad y el empeño que le han puesto a su banda.

Dorian tiene una buena cantidad de méritos a sus espaldas, más allá de su incuestionable profesionalidad y de un compromiso que ya no es solo con la escena, sino también con su público. No es que hayan cambiado el rumbo del indie español, como reza la portada de este libro escrito por Alex Serrano, pero sí han sabido evolucionar con inteligencia sin abandonar la independencia; han creado una sólida base de fans tanto aquí como al otro lado del Atlántico tras años de pico y pala y no tardaron en demostrar que un himno innegable como «A Cualquier Otra Parte» no iba a convertirlos en un one hit wonder, sino que era el primer capítulo de un buen ramillete de canciones que les sobrevivirán, como «Tormenta de Arena», «El temblor», «Los amigos que perdí» o «Hasta que caiga el sol».

Las dos décadas narradas por Serrano no solo se adentran en las interioridades y vivencias de la formación barcelonesa, partiendo de sus testimonios y de los de invitados como los periodistas Santi Carrillo y Joan S. Luna, el promotor José Morán (FIB) o músicos como Nacho Canut, Marc Ros y Jorge Martí; son también un interesante relato de cómo ha evolucionado la escena independiente de nuestro país. Cómo el amateurismo de los noventa y el cambio de siglo queda atrás y cómo la crisis de 2008 y, posteriormente, la pandemia han transformado sellos, salas y festivales en una industria muy diferente a aquella.

De esas transformaciones, de cómo empezó todo en los clubes de Barcelona, de la voluntad de montar una banda capaz de traer al presente lo mejor del synthpop clásico y hacerlo contemporáneo; de Malasaña, de Londres y de las compañías que ayudaron a afianzar la aventura; del FIB 2005 al Liceu; de cómo seguir avanzando con honestidad sin perder la pasión ni la curiosidad, y de cómo sobreponerse a crisis personales y sentimentales que pudieron acabar con el grupo y que supieron exteriorizar en Futuros Imposibles (2024), tratan estas 280 páginas.

Puedes comprar el libro Dorian – A Cualquier Otra Parte de Alex Serrano (Plaza y Janés) en la web de su editorial.