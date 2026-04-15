la playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir las canciones de Noviembre, The Surroyal, Santa Rita, Anouck the Band, Borja, Mavica y Estela Gris.

Noviembre – De papel

Noviembre es un grupo formado en 2022 que debutó en 2024 con el álbum, Cercovivo. En 2025 grabaron un segundo disco, Donde El Mar Retrocede, producido por Víctor Saíz y Esther Martínez en California Studios (Guadarrama, Madrid) que verá la luz en septiembre. Entre sus canciones, inspiradas en el ciclo del agua y la búsqueda de identidad en un entorno hostil, estará «De papel».

The Surroyal – Sick of this life

The Surroyal se formaron en Sevilla, el año 2020, y son Gus Bernal, Ian Mystery, Josema Guirao, McBeetles y el productor Fran Scott. Diversas apariciones en televisión y festivales han impulsado la trayectoria del grupo en el último año. Ahora mismo se encuentran planeando su primer álbum, un disco del que han avanzado un par de canciones. La última, hace apenas unos días, esta titulada «Sick of this life».

Santa Rita – Bebé

Santa Rita es un dúo formado por Julián y Alicia que surge en Madrid a principios de 2023. Desde entonces han publicado varios sencillos y un EP, Santa, que vio la luz hace apenas unas semanas. Pocos días después ya estaban compartiendo nuevas canciones no incluidas en el EP, entre ellas esta titulada «Bebé». Un tema luminoso y fresco que habla de las ganas de pasar tiempo con una persona amada.

Anouck The Band – Margaritas

Anouck The Band es el nombre del proyecto que inició la cantante Anouck en 2020 para explorar nuevos sonidos que combinaran sintetizadores y guitarras eléctricas. Inicialmente un grupo, ahora mismo es el vehículo de la compositora franco-valenciana en solitario. En breve publicará un primer álbum que ha avanzado con un sencillo titulado «Margaritas». Una canción habla de lo efímero y de añorar el enamoramiento puro y la inocencia.

Borja – Encima de la mesa

Borja es un compositor español que, tras ser nominado al Grammy Latino como mejor artista nuevo y ser telonero de Karol G, está adquiriendo gran proyección en la escena pop. Su música se mueve entre lo orgánico y lo moderno, con guitarras cálidas, armonías vocales envolventes y arreglos elegantes. Su último sencillo es «Encima de la mesa», una canción dedicada al enamoramiento intenso.

Mavica – Volverás / A medio camino

Mavica es el proyecto musical de Marta Casanova, artista, compositora y productora nacida en Cartagena y afincada en Londres desde hace más de una década. De ella te hablamos en nuestra sección EmergentesMZK hace unos años cuando publicó su primer EP. En 2023 sacó su primer álbum, Sometimes a Person Never Comes Back (But That’s Okay). Hace poco lanzó un doble single con versiones en castellano de temas ya publicados: «Volverás» y «A medio camino».

Estela Gris – La cura

Estela Gris es un dúo de Murcia que en su música combina sonidos Post-Punk, New Wave y Synthpop. Su último sencillo se titula «La cura», un tema con referencias a The Cure pero también a sonidos más actuales como los de Depresión Sonora o VVV [Trippin’You]. «La cura» invita a cicatrizar las heridas poco a poco en un mundo obsesionado con la sanación inmediata y la complacencia.

Descubre estas y otras canciones, en la playlist Emergentes MZK en Spotify