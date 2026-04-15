Oasis

Oasis, Joy Division/New Order, Wu-Tang Clan, Sade y más, al Rock and Roll Hall Of Fame

El Rock and Roll Hall of Fame anuncia los elegidos para integar su museo en 2026, una nómina amplia y transversal que incluye a Oasis, Joy Division/New Order, Sade, Wu-Tang Clan, Iron Maiden, Billy Idol, Queen Latifah y Phil Collins, junto al fallecido Luther Vandross.

La selección se hizo pública durante una emisión de American Idol, tras la votación de más de 1.200 profesionales de la industria, y exige como requisito haber publicado el primer trabajo hace al menos 25 años.

Entre los nombres destacados están los hermanos Gallagher tras una gira de regreso apoteósica; la merecida inclusión de Joy Division/ New Order que deja en el aire si veremos a Peter Hook junto a sus ex compañeros de banda a recoger el galardón tras su salida en 2007 o la segunda entrada de Phil Collins, quien ya formaba parte como miembro de Genesis.

Rock and Roll Hall of Fame confirma la entrada de Sade tras su nominación previa en 2024; Wu-Tang Clan accede por primera vez, consolidando su estatus como uno de los colectivos más influyentes del hip hop desde su debut en 1993; se reivindica el legado del heavy metal con la inclusión de Iron Maiden y el soul de Vandross, cuya obra sigue resonando en artistas contemporáneos.

Además de los artistas principales, el Hall of Fame distingue otras contribuciones: en “early influence” figuran Celia Cruz, Fela Kuti o MC Lyte; en “musical excellence”, nombres como Rick Rubin; y el premio Ahmet Ertegun reconocerá al histórico presentador Ed Sullivan.

La ceremonia de inducción tendrá lugar el 14 de noviembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Depeche Mode
8 de noviembre de 2020
Depeche Mode y NIN, entran en el Rock And Roll Hall Of Fame
17 de octubre de 2019
Depeche Mode, Soundgarden y NIN, entre los nominados al Rock And Roll Hall Of Fame
Rock And Roll Hall Of Fame
10 de enero de 2019
Thom Yorke no asistirá a los Rock And Roll Hall Of Fame
Rock And Roll Hall Of Fame
13 de diciembre de 2018
The Cure, Radiohead y Roxy Music entre otros, ingresan en el Rock And Roll Hall Of Fame
9 de octubre de 2018
The Cure, Radiohead y Devo entre los nominados al Rock And Roll Hall Of Fame
Mercury Rev
15 de abril de 2026
Mercury Rev girarán en octubre celebrando los 25 años de 'All Is Dream'
Antonio Arias
15 de abril de 2026
Antonio Arias lleva 'Ciudad sin sueño' de OMEGA a un Riad de la medina de Tetuán
la playlist emergente de la semana
15 de abril de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
Massive Attack
15 de abril de 2026
Massive Attack regresan con un single junto a Tom Waits
Oasis
15 de abril de 2026
Oasis, Joy Division/New Order, Wu-Tang Clan, Sade y más, al Rock and Roll Hall Of Fame
Temples
15 de abril de 2026
Temples anuncian disco para junio y amplia gira por España
Desde Asia con Amor y Pop
15 de abril de 2026
Desde Asia con Amor y Pop afila sus guitarras en abril
The Soundtrack Of Our Lives
14 de abril de 2026
The Soundtrack Of Our Lives nos visitan el próximo mes de mayo
Sesión Vermú
14 de abril de 2026
Sesión Vermú trae esta semana a Triángulo de Amor Bizarro, RATA, Bum Motion Club y más
Gatoperro foto
14 de abril de 2026
Estrenamos el nuevo videoclip de Gatoperro, 'Gracias'
14 de abril de 2026
Jaime Hortelano abre las puertas de “La Casa Está Encantada”
Vittara foto
14 de abril de 2026
VITTARA nos presentan su nuevo álbum canción a canción
TIENDA