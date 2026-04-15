Oasis, Joy Division/New Order, Wu-Tang Clan, Sade y más, al Rock and Roll Hall Of Fame

El Rock and Roll Hall of Fame anuncia los elegidos para integar su museo en 2026, una nómina amplia y transversal que incluye a Oasis, Joy Division/New Order, Sade, Wu-Tang Clan, Iron Maiden, Billy Idol, Queen Latifah y Phil Collins, junto al fallecido Luther Vandross.

La selección se hizo pública durante una emisión de American Idol, tras la votación de más de 1.200 profesionales de la industria, y exige como requisito haber publicado el primer trabajo hace al menos 25 años.

Entre los nombres destacados están los hermanos Gallagher tras una gira de regreso apoteósica; la merecida inclusión de Joy Division/ New Order que deja en el aire si veremos a Peter Hook junto a sus ex compañeros de banda a recoger el galardón tras su salida en 2007 o la segunda entrada de Phil Collins, quien ya formaba parte como miembro de Genesis.

Rock and Roll Hall of Fame confirma la entrada de Sade tras su nominación previa en 2024; Wu-Tang Clan accede por primera vez, consolidando su estatus como uno de los colectivos más influyentes del hip hop desde su debut en 1993; se reivindica el legado del heavy metal con la inclusión de Iron Maiden y el soul de Vandross, cuya obra sigue resonando en artistas contemporáneos.

Además de los artistas principales, el Hall of Fame distingue otras contribuciones: en “early influence” figuran Celia Cruz, Fela Kuti o MC Lyte; en “musical excellence”, nombres como Rick Rubin; y el premio Ahmet Ertegun reconocerá al histórico presentador Ed Sullivan.

La ceremonia de inducción tendrá lugar el 14 de noviembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.