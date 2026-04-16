?ENN foto

GENN actuarán en el 11º aniversario de Espora Records

GENN es una banda anglo-maltesa, formada en la isla de Malta, actualmente afincada en la ciudad británica de Brighton. El cuarteto está formado por  Janelle Borg (guitarras , she/her), Sofia Rosa Cooper (batería, she/they), Leona Farrugia (voz, she/they) y Leanne Zammit (bajo, she/her). El grupo ha pasado anteriormente por Muzikalia con alguno de sus sencillos.

Este 2026 GENN han presentado un nuevo single, «Reverberations». Una canción que supone un giro en su sonido. El grupo lo ha estado presentando, junto a otros temas nuevos, en una gira por toda Gran Bretaña.

Tras acabar su gira británica, GENN tienen previsto continuar presentando estos nuevos temas por distintas ciudades de Europa. Entre ellas estará Palma de Mallorca, donde actuarán el próximo 24 de abril, en la sala Es Gremi, para celebrar el 11º aniversario del sello Espora Records. Un concierto en el que también actuarán dos artistas locales: The Marzipan Man y Toni Cobretti & The Borderlines.

Cartel concierto 11º aniversario Espora Records con Genn y artistas locales

El concierto tendrá lugar dentro del ciclo Friday I’m In Love, impulsado por Estrella Damm. Las entradas están disponibles en este enlace.

Serguei Spoutnik
TIENDA