Mercury Rev

Mercury Rev girarán en octubre celebrando los 25 años de 'All Is Dream'

Mercury Rev regresarán a España el próximo mes de octubre con una gira especial bajo el título “Celebrating 25 Years Of ‘All Is Dream’”, con la que conmemoran el cuarto de siglo de uno de los discos más celebrados de su trayectoria. Estarán acompañados por la cantautora Sandy Bell.

Formados en 1989 en Buffalo, los estadounidenses han construido una carrera marcada por la exploración sonora y una constante mutación estilística, integrando elementos del jazz, el funk, el folk o el techno dentro de un marco de pop psicodélico e indie rock expansivo. Desde su debut con Yerself Is Steam (1991), reconocido en listas de referencia del shoegaze, hasta el aclamado Deserter’s Songs (1998), considerado uno de los grandes discos de los noventa. Su último trabajo, Born Horses (2024), confirma que siguen en plena forma tras más de tres décadas en activo.

El foco de esta gira recae en All Is Dream (2001), un álbum que, pese a la sombra de su predecesor, logró una recepción entusiasta y hoy se reivindica como otra de sus cumbres. Con arreglos orquestales exuberantes, melodías luminosas y un enfoque más íntimo, el disco elevó su propuesta hacia terrenos más personales sin renunciar a su vocación expansiva. En estas fechas, la banda estará acompañada , que abrirá los conciertos en formato de dúo con un repertorio de corte evocador y cinematográfico.

Toma nota de las fechas de Mercury Rev

4 Oct 2026 · ZARAGOZA · Sala Oasis – Entradas

5 Oct 2026 · BARCELONA · Sala Apolo – Entradas

6 Oct 2026 · BILBAO · Kafe Antzokia – Entradas

7 Oct 2026 · MADRID · Lab / Wagon – Entradas

8 Oct 2026 · VALÈNCIA · Sala Moon – Entradas

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