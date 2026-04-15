Antonio Arias lleva 'Ciudad sin sueño' de OMEGA a un Riad de la medina de Tetuán

Antonio Arias vuelve a retomar su carrera en solitario al margen de Lagartija Nick, con quienes en pocos meses regresará a los escenarios para celebrar los 30 años de OMEGA junto a Kiki Morente.

El músico granadino publicará el disco Mapa del Trance el próximo 8 de mayo, un trabajo del que ya hemos escuchado «Bermasouyé» y que ahora sigue con una versión de esa «Ciudad sin sueño» del antes mencionado OMEGA.

Una canción en la que los versos de Federico García Lorca resuenan en el patio de un Riad de la medina de Tetuán. Bachir Attar de The Master Musicians of Jajouka, aporta con su luthar los ecos de los altos montes de Jajouka. La percusión gnawa acompañada de la voz de Arafa Chaara se alza entre los edificios imaginarios de Nueva York.

El nuevo disco de Antonio Arias sintetiza varios años de exploración en la música Gnawa Marroquí. Una cultura de raíces subsaharianas origen del blues y que ha despertado la admiración de creadores como Paul Bowles, William Burroughs o Brian Jones. Algo que comenzó a desarrollar en 2018 en su proyecto Mawlid acompañado por Moncho Rodríguez.

Escucha ‘Ciudad sin sueño’ de Antonio Arias