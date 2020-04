Alex Izenberg está de vuelta con ‘Disraeli Woman’

Alex Izenberg, un solitario nativo de Los Ángeles del vecindario de Chatsworth del Valle de San Fernando, surgió a fines de 2016 con su álbum debut Harlequin, una atractiva colección de himnos nebulosos de arte pop alabado por su “dulzura y corazón” que inmediatamente hizo comparaciones a los grandes del pop de cámara como Van Dyke Parks, Harry Nilson y Grizzly Bear.

Cuatro años después, Izenberg ha salido hoy de su acogedor caparazón para compartir la nueva canción “Disraeli Woman”, una caprichosa canción de amor pop de piano y cuerda que canta sobre ir cogidos de la mano por la playa y volar a Francia con su amada.

El video “Disraeli Woman” viene dirigido por Giraffe Studios, quien previamente colaboró con Izenberg en los videos “To Move On” y “Grace” de Harlequin. “Disraeli Woman” también llega como un single de 7 “con una cara b” I Don’t Want You To Hurt Anymore”.

Giraffe Studios dijo lo siguiente sobre “Disraeli Woman”: Nuestro rodaje fue un paseo en un Cadillac de 76 ‘ por Los Ángeles con una cámara Super8mm colgando en la parte trasera. Comenzamos una mañana húmeda en Chatsworth, la ciudad natal de Alex, y terminamos 36 horas después con viejos amigos bajo el resplandor rosado de una mágica puesta de sol en Malibú. La magia es en gran medida lo que sucede cuando pasas el tiempo con Alex, la suerte y la posibilidad de ser palabras clave. Esperamos que este video sirva como una mirilla en el mundo brillante, espontáneo y hermoso de Alex Izenberg.