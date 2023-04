Alice & The Wonders – I Am (Autoeditado)

Alice & The Wonders es un grupo liderado por la cantante y compositora catalana Alejandra Rueda. Completan la banda Marc Bernet (guitarra), Armand Albertí (batería), Luís Martín (contrabajo), Sesk Kpell (saxo) y Álex Albalá (teclado, productor y arreglista). Su debut discográfico se produjo en 2016 con el álbum At My Door, así que su segundo disco se ha hecho de esperar bastante más de lo habitual. Una espera que, hay que decirlo, ha valido la pena. En estos años el grupo ha refinado su sonido, ha añadido nuevos matices y ha presentado, como resultado, un álbum muy completo y variado.

Partiendo de sus bases soul, en I Am (Autoeditado, 2023) podemos decir que Alice & The Wonders amplían horizontes siempre dentro, o en sus orillas, de ese amplio y maravilloso mundo que es la música negra. La voz de su cantante suena igual de espléndida y con más registros. Los músicos que la acompañan se mueven con insultante soltura en los diferentes estilos por los que va avanzando el disco. Las canciones son buenas y además cada una tiene algo que le da una personalidad propia, con lo que el interés se mantiene a lo largo de la media hora, aproximadamente, que dura el disco.

Entre esos matices encontramos, por ejemplo, ese ritmo rocksteady con el que se abre “Damn Gory Honey”, la primera canción del disco, el toque swing de “I’m not impressed” o los continuos coqueteos con el jazz vocal que le dan un aire añejo y a la vez renovado a su propuesta soul. Renovación que alcanza su cima en una “Today” que combina el desgarro soul con un aroma a pop sofisticado de los 80, con referencias a grupos como Vaya con Dios o 10000 Maniacs. Por supuesto la columna vertebral del disco es el soul, bien en su vertiente más clásica (“Since I met you”) o con toques contemporáneos (“Gravedigger”). En algunas canciones es inevitable pensar en la malograda Amy Winehouse, tanto por el excelente desempeño vocal de Alejandra como por determinados arreglos y melodías vocales. La sorpresa es “Maldito amor”, donde se animan con el castellano con resultados excepcionales.

Se nota que Alice & The Wonders es un grupo que, desde la fiereza y sensualidad de su cantante hasta la eficacia de sus músicos, ama el soul y le rinde homenaje no desde la imitación sino como mejor se puede hacer, aportando algo propio y enriquecedor. Un disco que se disfruta cada vez como si fuera la primera.

Escucha Alice & The Wonders – I Am