KNEECAP

KNEECAP estrenan la canción que da título a su nuevo disco

KNEECAP presenta su nuevo single «FENIAN», tema que da título a su próximo álbum, que se publicará el próximo 1 de mayo a través de Heavenly Recordings/[PIAS].

Producido por Dan Carey, el próximo álbum de KNEECAP nos los devuelve ampliando su sonido con un enfoque más oscuro y combativo, sin perder el humor, la inteligencia y la intensidad que han definido su ascenso.

El trío de Belfast lanza un himno que reivindica la identidad y la comunidad, recuperando una palabra que históricamente fue utilizada como insulto anti-irlandés para resignificarla con orgullo. Como en gran parte del trabajo del grupo, la canción conecta con cuestiones de identidad cultural y con la defensa y preservación de la lengua irlandesa, todo ello canalizado a través de la energía cruda y provocadora que caracteriza a la banda.

El lanzamiento llega acompañado de un nuevo videoclip dirigido por Thomas James, rodado en West Belfast. La pieza, de carácter surrealista, recorre distintos espacios y personajes que encarnan el espíritu del tema, con la ya icónica pasamontañas tricolor de DJ Próvai como uno de sus elementos centrales.

Escucha ‘FENIAN’ de KNEECAP

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