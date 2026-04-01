Darker Waves contará con Morrissey, The Smashing Pumpkins, Simple Minds y más

El festival Darker Waves ha anunciado el cartel de su edición 2026, que continuará centrándose en los sonidos alternativos de los años 80 y 90.

La cita tendrá lugar el próximo 14 de noviembre en Huntington Beach (California) y contará como principales reclamos con Morrissey y The Smashing Pumpkins como cabezas de cartel.

El line-up se completa con una amplia representación de nombres clave de la escena, entre ellos The Psychedelic Furs, Simple Minds, Adam Ant, Gary Numan, Soft Cell, Missing Persons, Modern English, the Motels, Christian Death, Bad Religion, the Circle Jerks, the Buzzcocoks, Marky Ramone, Manic Street Preachers, Silversun Pickups, EMF, Spacehog, Gene, Cold Cave o TR/ST, una programación orientada a la nostalgia y la vigencia del legado de estos grandes nombres.

Así queda el cartel completo del Darker Waves

Más información sobre sus entradas, en la web del festival.