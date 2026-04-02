The Sisters Of Mercy graban su primer disco en 36 años

Todo parece indicar que The Sisters Of Mercy están grabando el que será su primer disco en nada menos que 36 años, una de esas entelequias que sobrevuelan largo tiempo y pasarán a la historia como en su día pasaron Chinese Democracy de Guns ‘N Roses o ¿lo próximo? de My Bloody Valentine.

Y es que han pasado tres décadas y media desde que se publicara Vision Thing (1990), para el queAndrew Eldritch se hizo acompañar por Tony James (Generation X, Sigue Sigue Sputnik) al bajo, a quienes se unieron Tim Bricheno de All About Eve y Andreas Bruhn.

Desde entonces diferentes miembros han ido entrando y saliendo de The Sisters Of Mercy, que han ido manteniendo su actividad en directo y han tenido un buen número de problemas legales con las compañías discográficas.

La última grabación oficial del grupo es «Under The gun» (1993), incluida en su álbum recopilatorio A Slight Case of Overbombing: Greatest Hits Vol.1, co-escrita por Andrew Eldritch, Bill Hughes, y Roxanne Seeman.

The Sisters Of Mercy no han dejado de componer en este tiempo

En todos estos años, The Sisters Of Mercy han ido estrenando canciones en directo, pero nunca habían querido trasladarlas al estudio, como nos contó su escudero desde hace dos décadas Ben Christo en una entrevista que mantuvimos hace unos años. De hecho, Andew Eldritch afirmó en su día que si Donald Trump ganaba las elecciones, habría nuevo disco de la banda: «Bueno, él sí lo mencionó, pero no dijo cuándo, así que siempre queda esa incógnita. Es una pregunta que como puedes imaginar, la recibimos con frecuencia, pero es que no hay planes concretos para un nuevo álbum. Tampoco hay planes concretos para no hacer uno nuevo. Mantenemos una postura abierta y flexible al respecto».

Hace unos días el festival Brutal Assault reveló que la banda tuvo que cancelar su actuación porque movieron sus fechas para grabar su nuevo álbum, lo que vuelve a reavivar la esperanza de sus fans que esperan un nuevo trabajo desde que eran jóvenes.

Toma nota de las próximas fechas de The Sisters Of Mercy

Bilbao

23 de septiembre

Santana 27

Madrid

24 de septiembre

Wagon (antigua Macumba)

Granada

26 de septiembre

Industrial Copera

Valencia

27 de septiembre

Roig Arena, Valencia

Barcelona

29 de septiembre

Sala Paral·lel 62

Entradas a la venta en Mutick.