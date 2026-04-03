HEALTH avanzan su nuevo EP con 'A.L.O.N.E.'

HEALTH presenta ADDENDUM, su nuevo EP concebido como el «paquete de expansión» oficial de su aclamado álbum CONFLICT DLC.

El EP se estrena con «A.L.O.N.E.», un sencillo que nació como un tributo desgarrador y evolucionó en algo más difícil de nombrar. La canción fue escrita de manera inmediata tras la muerte de David Lynch, una pérdida que en su momento impulsó a la banda a crear desde el duelo. n.

El vocalista Jake Duzsik comenta: «Escribimos esta canción inmediatamente después de que murió David Lynch, lo cual en ese momento se sintió significativo. Luego terminó saliendo mucho después y parece haber perdido casi cualquier conexión real con ese evento, incluso para mí. Hay algún tipo de lección de vida ahí, pero no estoy seguro de cuál es».

Escucha ‘A.L.O.N.E.’ de HEALTH