Quique Gonzalez

Quique González estrena canción para una banda sonora

Quique González publica «Padres huérfanos», que forma parte de la banda sonora del film Lapönia dirigido por David Serrano y protagonizado por Natalia Verbeke, Julián López, Ángela Cervantes y Vebjørn Enger.

El reciente ganador de dos Premios MIN por su último trabajo 1973 (Cultura Rock Records, 2025) vuelve con un tema grabado en Estudio Uno junto a los músicos que le acompañan actualmente de gira: Toni Brunet (guitarra), Karlos Arancegui (Batería y percusión), Jacob Reguilón (Bajo) y Raúl Bernal (teclados).

Escucha ‘Padres huérfanos’ de Quique González

Próximos conciertos de Quique González

10/04 Santa Cruz de Tenerife – Espacio cultural CajaCanarias (Entradas agotadas)

17/04 Burgos – Auditorio El Círculo (Entradas agotadas)

18/04 Murcia – Teatro Circo

08/05 Fuenlabrada – Casa de la música (Entradas agotadas)

09/05 Lugo – Auditorio Fuxan os Ventos

23/05 Arucas – Nuevo Teatro Viejo

12-13/06 Huesca – Festival El 21

U2
3 de abril de 2026
U2 celebra el Viernes Santo publicando el EP 'Easter Lily' por sorpresa
Quique Gonzalez
3 de abril de 2026
Quique González estrena canción para una banda sonora
CONVERGE
3 de abril de 2026
CONVERGE anuncian su segundo disco para 2026
Patti Smith
3 de abril de 2026
Libro: Pan de Ángeles. Memorias de Patti Smith (Lumen)
3 de abril de 2026
HEALTH avanzan su nuevo EP con 'A.L.O.N.E.'
KNEECAP
3 de abril de 2026
KNEECAP estrenan la canción que da título a su nuevo disco
David Byrne
3 de abril de 2026
David Byrne cautiva en su paso por el programa de Stephen Colbert
The Sisters Of Mercy
2 de abril de 2026
The Sisters Of Mercy graban su primer disco en 36 años
Zahara
2 de abril de 2026
Zahara presenta el EP Lento Technura
2 de abril de 2026
SON Estrella Galicia presenta nueva temporada con Juana Molina, Black Country, New Road y más
AIEnRuta
2 de abril de 2026
AIEnRuta Artistas: conciertos de abril 1er Ciclo 2026
Darker Waves
1 de abril de 2026
Darker Waves contará con Morrissey, The Smashing Pumpkins, Simple Minds y más
TIENDA