Quique González estrena canción para una banda sonora

Quique González publica «Padres huérfanos», que forma parte de la banda sonora del film Lapönia dirigido por David Serrano y protagonizado por Natalia Verbeke, Julián López, Ángela Cervantes y Vebjørn Enger.
El reciente ganador de dos Premios MIN por su último trabajo 1973 (Cultura Rock Records, 2025) vuelve con un tema grabado en Estudio Uno junto a los músicos que le acompañan actualmente de gira: Toni Brunet (guitarra), Karlos Arancegui (Batería y percusión), Jacob Reguilón (Bajo) y Raúl Bernal (teclados).
Escucha ‘Padres huérfanos’ de Quique González
Próximos conciertos de Quique González
10/04 Santa Cruz de Tenerife – Espacio cultural CajaCanarias (Entradas agotadas)
17/04 Burgos – Auditorio El Círculo (Entradas agotadas)
18/04 Murcia – Teatro Circo
08/05 Fuenlabrada – Casa de la música (Entradas agotadas)
09/05 Lugo – Auditorio Fuxan os Ventos
23/05 Arucas – Nuevo Teatro Viejo
12-13/06 Huesca – Festival El 21