David Byrne cautiva en su paso por el programa de Stephen Colbert

David Byrne publicaba el año pasado Who Is the Sky?, primer disco en siete años del que fuera líder de Talking Heads, que estará presentando el próximo verano en nuestro país.

Un trabajo producido por Kid Harpoon (Harry Styles, Miley Cyrus), cuyas 12 canciones fueron arregladas por los miembros del conjunto de cámara con sede en Nueva York Ghost Train Orchestra. Entre los invitados se encuentran Hayley Williams de Paramore, St. Vincent y el baterista de The Smile, Tom Skinner.

Hace pocos días pasó por el programa de Stephen Colbert y cautivó con la puesta en escena de unas de sus canciones, «When We Are Singing».