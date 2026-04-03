U2 celebra el Viernes Santo publicando el EP 'Easter Lily' por sorpresa

U2 vuelve a sorprender a sus fans con seis nuevas canciones. Si el pasado miércoles de Ceniza (el día después de carnaval) reaparecían con Days Of Ash, hoy Viernes Santo publican Easter Lily.

Si de Days Of Ash decíamos: «Los U2 de 2026 no cambiarán el mundo, pero hay que reconocer que estas canciones contienen algo que les faltaba los últimos 20 años: la convicción de que lo que están haciendo importa más allá de ellos mismos», ahora nos encontramos con otras seis nuevas canciones en las que la banda irlandesa se muestra más reflexiva.

Como cuentan en sus redes:

En este Viernes Santo, aquí está el EP Easter Lily. Un conjunto mucho más reflexivo de canciones que emergen de un lugar más personal y privado al que algunos pueden retirarse en esos tiempos – explorando temas de amistad, pérdida, esperanza y, en última instancia, renovación. Easter Lily EP llega seis semanas después de Days of Ash EP, que marcó el comienzo de la Cuaresma en Ash Wednesday Pascua Lily ya disponible.

Como comenta Bono: «Estamos en el estudio, trabajando en un álbum ruidoso, caótico y «descaradamente colorido» para tocar en directo… que es donde U2 tiene vida. Seguimos recurriendo al rock and roll vibrante como un acto de resistencia contra toda esta atrocidad que vemos en nuestras pantallas. Sin duda, estos son años de incertidumbre para muchos de nosotros, viendo el caos que reina en el mundo.

Es un momento que nos ha llevado a profundizar en nuestras vidas para encontrar una fuente inagotable de canciones que nos permitan conectar con el presente… Con Easter Lily, terminamos planteándonos preguntas muy personales como: ¿Están nuestras relaciones a la altura de estos tiempos difíciles? ¿Cuánto luchas por la amistad? ¿Podrá nuestra fe sobrevivir a la distorsión de significado que esos algoritmos tanto se empeñan en recompensar? ¿Es toda religión una farsa que sigue destrozándonos…? ¿O acaso encontramos respuestas en sus recovecos? ¿Hay ceremonias, rituales, danzas que nos estamos perdiendo en nuestras vidas? Desde el rito de la primavera hasta la Pascua y su promesa de renacimiento y renovación… El álbum Easter de Patti Smith me llenó de esperanza cuando se publicó en 1978. Todavía no tenía 18 años. El título es un homenaje a ella.

Más adelante intentaremos hacer un gran despliegue de fanfarria para recordarle al resto del mundo que existimos, pero mientras tanto… esto queda entre nosotros».

El primer tema, «Song for Hal», cuenta con la voz de The Edge y rinde homenaje a Hall Willner, con quien U2 colaboró en varios proyectos; el fallecido productor del álbum tributo habría cumplido 70 años el Lunes de Pascua.

U2
24 de febrero de 2026
U2 - Days of Ash EP (Island Records)
U2
18 de febrero de 2026
U2 arremeten contra el ICE en el EP 'Days of Ash'
u2
12 de agosto de 2025
U2 se posiciona sobre el genocidio de Gaza
U2
25 de noviembre de 2024
U2 comparten el directo 'Vertigo: Live from Chicago'
U2
25 de octubre de 2024
U2 comparte la pista inédita 'Happiness'
U2
7 de octubre de 2024
U2 comparte la versión en directo de 'Vertigo'
U2
2 de octubre de 2024
Especial: 40 años de 'The Unforgetable Fire' de U2
U2
30 de septiembre de 2024
U2 anuncia edición ampliada de 'How To Dismantle An Atomic Bomb'
U2
3 de abril de 2026
U2 celebra el Viernes Santo publicando el EP 'Easter Lily' por sorpresa
Quique Gonzalez
3 de abril de 2026
Quique González estrena canción para una banda sonora
CONVERGE
3 de abril de 2026
CONVERGE anuncian su segundo disco para 2026
Patti Smith
3 de abril de 2026
Libro: Pan de Ángeles. Memorias de Patti Smith (Lumen)
3 de abril de 2026
HEALTH avanzan su nuevo EP con 'A.L.O.N.E.'
KNEECAP
3 de abril de 2026
KNEECAP estrenan la canción que da título a su nuevo disco
David Byrne
3 de abril de 2026
David Byrne cautiva en su paso por el programa de Stephen Colbert
The Sisters Of Mercy
2 de abril de 2026
The Sisters Of Mercy graban su primer disco en 36 años
Zahara
2 de abril de 2026
Zahara presenta el EP Lento Technura
2 de abril de 2026
SON Estrella Galicia presenta nueva temporada con Juana Molina, Black Country, New Road y más
AIEnRuta
2 de abril de 2026
AIEnRuta Artistas: conciertos de abril 1er Ciclo 2026
Darker Waves
1 de abril de 2026
Darker Waves contará con Morrissey, The Smashing Pumpkins, Simple Minds y más
