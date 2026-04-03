U2 celebra el Viernes Santo publicando el EP 'Easter Lily' por sorpresa

U2 vuelve a sorprender a sus fans con seis nuevas canciones. Si el pasado miércoles de Ceniza (el día después de carnaval) reaparecían con Days Of Ash, hoy Viernes Santo publican Easter Lily.
Si de Days Of Ash decíamos: «Los U2 de 2026 no cambiarán el mundo, pero hay que reconocer que estas canciones contienen algo que les faltaba los últimos 20 años: la convicción de que lo que están haciendo importa más allá de ellos mismos», ahora nos encontramos con otras seis nuevas canciones en las que la banda irlandesa se muestra más reflexiva.
Como cuentan en sus redes:
En este Viernes Santo, aquí está el EP Easter Lily. Un conjunto mucho más reflexivo de canciones que emergen de un lugar más personal y privado al que algunos pueden retirarse en esos tiempos – explorando temas de amistad, pérdida, esperanza y, en última instancia, renovación. Easter Lily EP llega seis semanas después de Days of Ash EP, que marcó el comienzo de la Cuaresma en Ash Wednesday Pascua Lily ya disponible.
Como comenta Bono: «Estamos en el estudio, trabajando en un álbum ruidoso, caótico y «descaradamente colorido» para tocar en directo… que es donde U2 tiene vida. Seguimos recurriendo al rock and roll vibrante como un acto de resistencia contra toda esta atrocidad que vemos en nuestras pantallas. Sin duda, estos son años de incertidumbre para muchos de nosotros, viendo el caos que reina en el mundo.
Es un momento que nos ha llevado a profundizar en nuestras vidas para encontrar una fuente inagotable de canciones que nos permitan conectar con el presente… Con Easter Lily, terminamos planteándonos preguntas muy personales como: ¿Están nuestras relaciones a la altura de estos tiempos difíciles? ¿Cuánto luchas por la amistad? ¿Podrá nuestra fe sobrevivir a la distorsión de significado que esos algoritmos tanto se empeñan en recompensar? ¿Es toda religión una farsa que sigue destrozándonos…? ¿O acaso encontramos respuestas en sus recovecos? ¿Hay ceremonias, rituales, danzas que nos estamos perdiendo en nuestras vidas? Desde el rito de la primavera hasta la Pascua y su promesa de renacimiento y renovación… El álbum Easter de Patti Smith me llenó de esperanza cuando se publicó en 1978. Todavía no tenía 18 años. El título es un homenaje a ella.
Más adelante intentaremos hacer un gran despliegue de fanfarria para recordarle al resto del mundo que existimos, pero mientras tanto… esto queda entre nosotros».
El primer tema, «Song for Hal», cuenta con la voz de The Edge y rinde homenaje a Hall Willner, con quien U2 colaboró en varios proyectos; el fallecido productor del álbum tributo habría cumplido 70 años el Lunes de Pascua.