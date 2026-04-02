Zahara presenta el EP Lento Technura

Zahara amplía el universo de Lento Ternura con Lento Technura, un EP de cinco remixes que traslada varias de sus canciones al terreno del club, elevando BPM, intensificando las bases rítmicas y apostando por texturas electrónicas más crudas y expansivas.

Temas como «»Nuestro amor», «Tus michis», «Demasiadas canciones», «¿Era esto la vida?» y «La Ternura» adquieren así una dimensión más física y directa, reforzando la conexión de la artista con la pista de baile, un vínculo que lleva desarrollando desde hace más de una década y que encuentra continuidad en la renovada ZAHARAVE, donde presentará parte de este material en directo.

El proyecto se construye de forma colaborativa junto a productores clave de la escena electrónica como Cora Novoa, Hidrogenesse, ALEXXANDRA, PERARNAU IV (junto a su alter ego drama) y Alexkid.

Cada remix redefine el carácter original de las canciones: desde la intensidad rave de «Nuestro amor» hasta el techno hipnótico de «Tus michis», pasando por la estructura irónica de «Demasiadas canciones», la contundencia maquinal de «¿Era esto la vida?» o la atmósfera onírica en bucle de «La Ternura». El resultado es una exploración colectiva donde la electrónica funciona como un nuevo espacio de intimidad y experimentación.

Toma nota de las fechas de la ZAHARAVE de Zahara

9/5 – Alcoi (Sound Jordi)

14/5 – Rivas-Vaciamadrid (Fiestas de Rivas)

23/5 – Málaga (Oh! See Málaga)

28/5 – Donostia (Festival CaixaBank Miramar Gauak)

12/6 – Huesca (El 21 Festival)

18/6 – Albacete (Festival Antorchas)

10/7 – Barcelona (Festival Cruïlla)

11/7 – A Coruña (Atlantic Pride)

30/7 – Bueu (Festival SonRías Baixas)

13/8 – Gandía (Festival Mediterránea)

19/9 – Orihuela (Festival Tardeada)

Entradas aquí.