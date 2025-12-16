Alpha Maid – Is This a Queue (AD 93)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Este es, para quien esto firma más arriba, el año del sello AD 93. El sello discográfico de Nic Tasker ha lanzado alguno de los discos más innovadores y provocativos de lo que llevamos de cosecha 2025: James K, Moin, Joanne Robertson, o el de Light-Space Modulator se encuentran entre los elepés más destacados para un servidor. A esta lista habría que añadir el primer largo de la londinense Leisha Thomas, que bajo el nombre de Alpha Maid, es otra de esas células creativas mutantes que van bombeando música desde los márgenes de los márgenes del underground de la capital británica.

Surgida del colectivo CURL – en donde militan artistas como Mica Levi, Coby Sey o Ben Vince, debutó en 2019 con el epé Spy mientras cursaba sus estudios en la Goldsmiths University londinense; después llegaría otro artefacto de corta duración titulado CHUCKLE (2021) editado por CANVAS, una disquera independiente que llevaban compañeros suyos de estudios. Todas estas canciones jugaban con sonoridades que iban del punk, pasando por la electrónica y la field recordings, y con una clara intención de incomodar al oyente.

Is This a Queue (AD 93, 2025) es un golpe de timón para Alpha Maid, no solo por la calidad de las composiciones, sino también por la intención de crear una narrativa propia dentro de unos parámetros vanguardistas que, es justo decirlo, muchas veces transitan por perímetros excesivamente constreñidos.

Las canciones parecen experimentos combinatorios en donde la guitarra de Leisha Thomas reverbera sobre ambientes desenfocados o brumosos, como en la inicial “6-9”, en la que un loop repetitivo recorre el tema, mientras se van superponiendo capas de dub musculoso, y ruidos inesperados que entran y salen de escena. La herencia jamaicana está muy presente en el disco como queda demostrada también en “Guarded”, con un groove dub que gravita sobre las notas de guitarra, las voces y silbidos. Un tema excelente que explica, en buena medida, lo inesperada que puede llegar esta colisión de diferentes elementos en un mismo plano de acción, y además sin resultar esnob o excesivamente arty.

“Numbers” explota una línea de guitarra grabada en directo en su habitación mientras su colega, Leo Hermitt, canta una especie de mantra alucinógeno que recuerda a los fantasmáticos encuadres de Dean Blunt. Esta forma de experimentar con la edición de loops está muy integrada en la inercia de trabajo de Alpha Maid, y de ahí que temas como “GOAT Rosetta” se asemejan a partículas que están en el aire y que colisionan entre sí: ruidos, efectos vocales, y cierta sensación de desintegración en una abrasiva combinatoria. La batería de Valentina Magaletti la acompaña en “WHY WE HAVE TO MOVE”, una excitante composición en donde ruido, electricidad y percusión, dialogan en perfecta armonía; “On Smoke” las notas que saca a su mástil recuerdan al sonido grunge y, posiblemente, sería el tema con un entramado más “clásico”, y para el final se deja lo mejor del lote, “Palimpsest”, con las voces de acompañamiento de su amigo Coby Sey. Un tema cuyo recorrido sinuoso nos lleva por el rap, el ruidismo punk, y la no wave.

Escucha Alpha Maid – Is This a Queue