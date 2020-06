Another Sky debutan el próximo 7 de agosto

Another Sky publicarán su álbum debut I Slept On The Floor el 7 de agosto a través de Fiction Records. Junto a este anuncio, la banda publica un nuevo adelanto titulado “Fell In Love With The City”, su canción más ambiciosa y eufórica hasta la fecha.

Sobre el single, la vocalista y compositora Catrin Vincent cuenta: “Odio las canciones de ruptura. No sé por qué, pero es el sentimiento más universal. Quizás porque el mundo sufre muchas de ellas constantemente. Mudarse a Londres fue un cambio dramático debido a que yo vengo de un pueblo pequeño. En la canción reflejo esa sensación de llegar a un mundo más grande, con personas en todas partes, con nuevas ideas y con una nueva versión de mí misma”.

Este nuevo adelanto de Another Sky viene acompañado de un videoclip que ha sido dirigido por la propia Vincent. “Preguntamos si alguno de nuestros fans tenía una vieja cámara mini DV y la conseguimos (muchas gracias Peter Kavanagh, Victoria Wai y Henry Kenyon)”, cuenta la cantante. “Intentamos capturar la emoción de estar en la carretera por primera vez. ‘Fell In Love With The City’ es la segunda canción que escribimos como banda y queríamos hacer un vídeo en el que grabáramos una ciudad como si estuviéramos grabando a un amigo”.