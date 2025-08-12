Any – Mega Merci (Sferic)

Es complicado encontrar información sobre esta compositora de origen greco-canadiense llamada artísticamente Any aunque su verdadero nombre es Anastasia Patellis. Si nos vamos a su página de bandcamp, se puede leer un texto (copiado de la tienda de disco online y sello discográfico Boomkat) en la que explica que estaba viviendo en una casa de okupa en Creta y que las palabras que componen el título de este excelente debut lo escuchó en un sermón ortodoxo a medianoche. No sé si esto será verdad o si forma parte de salvaguardar un aura mística y de misterio que prende sobre ella, pero el caso es que las referencias a Astrid Sonne, o a las músicas de ascendencia bretona como la ejecutadas por Kristen Noguès sí que pueden están en el ideario de esta mujer como también se afirma.

El caso es que Mega Merci (Sferic, 2025) parece un disco de los que sí aferrarse para los amantes de los sonidos que se desvían por sendas inesperadas, o para aquellos que busquen reconciliarse con la música que nace con la intención de crear espacios oníricos, espaciosos, en donde los pequeños cambios de tonalidades y las diferentes capas texturales conceden al oyente una dimensión nueva por explorar.

Son poco más de veinte minutos lo que dura este debut. Todas las canciones son hipersensoriales y bellas a rabiar. El arpa es el instrumento primordial que lleva la voz cantante en todo el minutaje. Arranca Any con “Hebammerie”, una pieza con reminiscencias orientales que recuerda tanto al ambient de Brian Eno como al Leftfield de raíz japonesa con nombres ilustres como Jun Sato, Fumihiro Murakami. Una pieza ondulante y ensoñadora. “Mega Mercy” arranca con grabaciones de campo, para luego adentrarse en un pop con caja de ritmos que no está muy lejos de las aportaciones de Lolina o Tirzah, y que se nota la impronta del coproductor del disco LA Timpa en esas reminiscencias al hip hop.

En “Where” hay paisajismo que puede estar muy hermanado con la estética de 4AD: volátil y evanescente, con un ritmo que lo marca unos sintetizadores y los arpegios repetitivos del arpa, mientras Any declama de forma morosa creando así un estado mental alucinógeno. “That ‘s Not My Belly” y “2hrsn0nStopw0rship” la componen notas minimalistas que van eclosionando rompiendo el silencio sobre un tenue mantra eléctrico de fondo. Algo así como si Alva Noto y Ryuichi Sakamoto se hubieran pasado al lo-fi. La experimentación con la electrónica deviene en nana con “Without A Doubt”, una singular pieza de pop que es el reverso de unos A.R Kane, y “Weather Like Tide” cierra este periplo entre arreglos difusos que crean una especie de sublimación de un pasado perdido, y en donde sólo a través de sus espectros vemos reflejado nuestro presente.

