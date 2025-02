Apartamentos Acapulco (Sala El sol) Madrid 13/02/25

En la guitarra de Ismael Cámara, una pegatina proclamaba: Support local music. Una declaración de intenciones que va más allá? de la estética; era una manifestación visual de lo que Apartamentos Acapulco representa en la escena musical española: una banda que ha forjado su identidad desde la independencia y la coherencia artística, creyendo en el valor de la comunidad y el apoyo mutuo.

En 2015, Angelina Herrera (voz y teclados) e Ismael Cámara (voz, guitarra y teclados) formaron un dúo con una única pretensión: aprender el arte de grabar canciones y disfrutar del proceso. Hoy en día se han convertirse en uno de los nombres esenciales del shoegaze patrio, su evolución ha sido tan orgánica como necesaria. Para llevar su música al directo, sumaron a músicos de confianza como el joven Mariano Almeda al bajo y Jose Romero a la batería, consolidándose como una de las formaciones clave de la nueva escena de guitarras.

Su trayectoria ha sido pausada pero firme, y su último disco, La Reconciliación (2023), lo demuestra. En un año de lanzamientos nacionales de gran nivel, su propuesta no solo resistió, sino que brilló con luz propia. Desde finales de 2021 hasta el verano de 2023, fueron moldeando doce canciones que equilibran sus influencias más reconocibles—My Bloody Valentine, The Cure y, por supuesto, Los Planetas— con una mayor presencia guitarrera. ‘”La Persiana’” compuesta por el más joven de los Acapulco, Mariano Almeda, es un gran ejemplo de esa renovada energía. En directo, la combinación de estos temas con sus antiguos himnos resultó en una actuación magistral, de esas que hacen que los sesenta minutos de concierto se esfumen en un suspiro.

El jueves 13 de febrero, en la mítica Sala Sol de Madrid, Apartamentos Acapulco cerraba la gira que los había llevado por toda España desde octubre de 2024, con paradas en ciudades como Valencia, Barcelona, Zaragoza y Albacete (Díscola Fest). La noche comenzó con Patronato, una banda madrileña que, pese a su reciente debut con el single “Zelenski”, mostró una solidez sorprendente en su primer directo; un perfecto calentamiento para lo que estaba por venir.

A lo largo de veinte canciones pasaron por lo mejor de sus cuatro álbumes. Temas como “Ahora Sé”, “Nuestro Mejor Momento”, “Regional Preferente” y “Romance” volvieron a conectarnos con esas atmósferas tan personales, las capas de distorsión y las alternancias de voz.

Tras tocar “Dos Días Contigo”, una de sus canciones más emotivas, adquirió un significado aún más especial cuando Angelina e Ismael anunciaron que la banda se tomaría un descanso debido a la llegada de su segundo hijo. Un momento de intimidad que fue respondido por un cariñoso aplauso por el público.

El cierre llegó con una traca final de “Alguien Normal”, “Y Tú en Barcelona”, “La Persiana” y “Camino de Ronda”. Su despedida temporal deja un vacío, pero también la certeza de que, cuando regresen, lo harán con la misma pasión de siempre y con fuerzas renovadas. En un mundo donde todo parece cambiar a golpe de especulación, estos Apartamentos siguen siendo un refugio donde querer habitar. Apostamos que a su regreso no nos subirán el alquiler.

Fotos Apartamentos Acapulco: Víctor Terrazas